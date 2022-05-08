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  • Hitro in enakomerno striženje
  • Hitro in enakomerno striženje
  • Hitro in enakomerno striženje
  • Hitro in enakomerno striženje
  • Hitro in enakomerno striženje
  • Hitro in enakomerno striženje
  • Hitro in enakomerno striženje
  • Hitro in enakomerno striženje
  • Hitro in enakomerno striženje
  • Hitro in enakomerno striženje
  • Hitro in enakomerno striženje
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  • Hitro in enakomerno striženje
  • Hitro in enakomerno striženje
  • Hitro in enakomerno striženje
  • Hitro in enakomerno striženje
  • Hitro in enakomerno striženje
  • Hitro in enakomerno striženje
  • Hitro in enakomerno striženje
  • Hitro in enakomerno striženje
  • Hitro in enakomerno striženje
  • Hitro in enakomerno striženje

2+1 podaljšana garancija

Hairclipper series 3000Strižnik

HC3530/15

4.5
| (715) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 88%
Hitro in enakomerno striženje
Strižnik las Philips 3000 omogoča hitro in enakomerno striženje. S 13 nastavitvami dolžine ter tehnologijama Trim-and-Flow in DualCut lahko hitro dosežete enakomeren rezultat striženja.
Poglej vse prednosti

The world's most preferred electric male grooming brand1

Hitrejše striženje brez mašenja

Hitro in enakomerno striženje

  • Samoostrilna rezila iz nerjavečega jekla

  • 13 nastavitev dolžine

  • 75 minut brezžične uporabe/8 ur polnjenja

  • Priložen glavnik za brado

Izboljšana zasnova DuraPower za daljšo življenjsko dobo baterije

Izboljšana zasnova DuraPower za daljšo življenjsko dobo baterije

Naprava, na katero se lahko zanesete, ko potrebujete odličen videz. Tehnologija DuraPower ščiti motor in baterijo pred preobremenitvijo, kar učinkovito podaljša življenjsko dobo strižnika.

Preprosto nastavljanje dolžine las od 0,5 do 23 mm

Preprosto nastavljanje dolžine las od 0,5 do 23 mm

Preprosto natančno prilagodite dolžino striženja. Izbirate lahko med 12 nastavitvami od 1 do 23 mm v korakih po 2 mm. Za striženje na dolžino 0,5 mm pa glavnik preprosto odstranite.

Samoostrilna jeklena rezila, ki jih ni treba podmazovati

Samoostrilna jeklena rezila, ki jih ni treba podmazovati

Urejenega videza ni bilo še nikoli lažje doseči. Naš strižnik las odlikujejo samoostrilna rezila, ki so izjemno trpežna in zagotavljajo natančno striženje od prvega dne do petega leta in še dlje.

Tehnične specifikacije

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Deli in dodatna oprema

Deli in pribor

Ocene

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Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.5

od 5

715

Ocene

88%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

08/05/2022

Slovenija

Slovenija

odlično

super izdelek dela odlično striže ostro rezilo in je natančen

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 3000 HC3510/13 Hair clipper

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 3000 HC3510/13 Hair clipper

14/02/2021

Slovenija

Slovenija

Zaposleni pri Philipsu

izdelek ok

[Employee of philipsglobal] malo je predolg drugače vse vredu. nastavek je preveč zaprt

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 3000 HC3505/15 Strižnik

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 3000 HC3505/15 Strižnik

30/12/2020

Slovenija

Slovenija

Odličen

Dobre izkušnje z Philips strižnikom že 20 let. NE akumulatorski!

Prednosti

Striže gladko

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 3000 HC3510/15 Strižnik

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 3000 HC3510/15 Strižnik

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  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024 