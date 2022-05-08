2 leti garancije
Samoostrilna rezila iz nerjavečega jekla
13 nastavitev dolžine
75 minut brezžične uporabe/8 ur polnjenja
Priložen glavnik za brado
Naprava, na katero se lahko zanesete, ko potrebujete odličen videz. Tehnologija DuraPower ščiti motor in baterijo pred preobremenitvijo, kar učinkovito podaljša življenjsko dobo strižnika.
Preprosto natančno prilagodite dolžino striženja. Izbirate lahko med 12 nastavitvami od 1 do 23 mm v korakih po 2 mm. Za striženje na dolžino 0,5 mm pa glavnik preprosto odstranite.
Urejenega videza ni bilo še nikoli lažje doseči. Naš strižnik las odlikujejo samoostrilna rezila, ki so izjemno trpežna in zagotavljajo natančno striženje od prvega dne do petega leta in še dlje.
4.5
od 5
715
Ocene
88%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
siki1970
08/05/2022
Slovenija
odlično
super izdelek dela odlično striže ostro rezilo in je natančen
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 3000 HC3510/13 Hair clipper
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 3000 HC3510/13 Hair clipper
mape1
14/02/2021
Slovenija
Zaposleni pri Philipsu
izdelek ok
[Employee of philipsglobal] malo je predolg drugače vse vredu. nastavek je preveč zaprt
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 3000 HC3505/15 Strižnik
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 3000 HC3505/15 Strižnik
Magnusvox
30/12/2020
Slovenija
Odličen
Dobre izkušnje z Philips strižnikom že 20 let. NE akumulatorski!
Prednosti
Striže gladko
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 3000 HC3510/15 Strižnik
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 3000 HC3510/15 Strižnik
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