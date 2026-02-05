Prejmi 10% popusta
Philips spletna trgovina
2 leti garancije
LASJE – strižniki
Vse serije
Hairclipper series 3000 Strižnik
Podpora
HC3525/15
Pojdi v trgovino
Registrirajte svoj produkt
Registrirajte izdelek v 90 dneh od dneva nakupa in pridobite podaljšano garancijo (morda veljajo pogoji).
Izjava o skladnosti za ZK - English (US)
Uporabniški priročnik
Hairclipper, MultigroomNastavljivi glavnik za lase, 1–23 mm
Hairclipper series 3000Nastavljivi glavnik za brado, 1–23 mm
HairclipperRezilo
Beardtrimmer series 9000Napajalnik HQ8505
ShaversŠčetka za čiščenje
Preverite pogoje garancije in začnite s postopkom zamenjave ali popravila.
Poiščite servisni center
Poiščite servisne centre v svoji bližini za popravila, diagnostiko in originalne dele
Garancija
Garancijska določila za naše izdelke
Obrnite se na Philips
Z veseljem vam bomo pomagali