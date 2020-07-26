2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Rezila iz nerjavečega jekla
13 nastavitev dolžine
75 minut brezžične upor./8 ur polnjenja
Naš strižnik Philips z novim in inovativnim glavnikom je zasnovan tako, da preprečuje nabiranje las na strižniku, da lahko neprekinjeno strižete od začetka do konca.
Strižnik Philips serije 3000 z napredno tehnologijo DualCut nudi največjo natančnost. Opremljen je z dvakrat več rezili, ki ostanejo ostra kot prvega dne.
Samoostrilna jeklena rezila so neverjetno vzdržljiva. Tudi po 5 letih še vedno strižejo z enako natančnostjo kot prvega dne.
4.7
od 5
102
Ocene
95%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Franko1966
26/07/2020
Slovenija
Preverjen kupec
Dober Strižnik
Sem zelo zadovoljen. Deluje lepo in baterija traja dolgo.
Prednosti
Vse
Slabosti
Nič
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 3000 HC3520/15 Strižnik
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 3000 HC3520/15 Strižnik
Luka10
13/04/2022
Hrvatska
Preverjen kupec
Odlican
Imali smo sisac koji je bio proizveden prije ovog i bio je odlican, međutim pukao je nastavak i nije se mogao naruciti naknadno. Nakon toga smo kupili ovaj i malo je reci da je odlican. Imam dvojicu sinova i sama ih sisam, ne cupa ih, ne smeta im i cak im je postalo zabavno sisanje.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 3000 HC3520/15 Aparat za šišanje
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 3000 HC3520/15 Aparat za šišanje
Mikic
23/09/2021
Hrvatska
Preverjen kupec
Proizvod lagan za uporabu
Brzo punjenje, lagano se izabire dubina sisanja, lagano se drzi u ruci, vrlo bitno ne cupa kosu
Prednosti
Ne cupa kod sisanja
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 3000 HC3520/15 Aparat za šišanje
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 3000 HC3520/15 Aparat za šišanje
Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024
Hitrejše striženje brez nabiranja las – preizkušeno s striženjem las dolžine do 19 mm; v primerjavi s starejšim modelom glavnika
Striže dvakrat hitreje – v primerjavi s starejšim Philipsovim modelom