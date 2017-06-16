2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Rezila iz nerjavnega jekla
13 nastavitev dolžine
60 minut uporabe/8 ur polnjenja
Z našo napredno tehnologijo DualCut, ki vključuje dvojno izostreno rezilo z zasnovo za manjše trenje, lahko prirezujete dlake vseh vrst. Inovativna strižna enota je zelo trpežna in dlake striže dvakrat hitreje kot običajni strižniki Philips.*
Samoostrilna rezila iz nerjavnega jekla za dolgotrajno ostrino.
Enostavno izberite želeno dolžino z nastavljivim glavnikom za 12 nastavitev dolžine od 1 mm do 23 mm v korakih po natanko 2 mm. Za prirezovanje na dolžino 0,5 mm pa uporabite strižnik brez glavnika.
4.7
od 5
131
Ocene
96%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Raider
16/06/2017
Slovenija
Preverjen kupec
Dober
Moti me edino razporeditev elementov v notranjosti škatle.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 3000 HC3420/15 Strižnik
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 3000 HC3420/15 Strižnik
dugokosi
15/01/2016
Hrvatska
Preverjen kupec
karakteristike su odlične
proizvod je lijepo dizajniran, dobro leži u ruci, dobar izbor dužine reza, i dugo drži baterija
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 3000 HC3420/15 Aparat za šišanje
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 3000 HC3420/15 Aparat za šišanje
Darevil
19/11/2017
Česká republika
Tento produkt je velmi dobry
Velmi dobry produkt doporucuji zakoupit , spokojenost s nakupem.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 3000 HC3420/15 Zastřihovač vlasů
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 3000 HC3420/15 Zastřihovač vlasů
Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024
V primerjavi s predhodnim modelom Philips