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  • HAIRCLIPPER serije 3000 – striže dvakrat hitreje*
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  • HAIRCLIPPER serije 3000 – striže dvakrat hitreje*
  • HAIRCLIPPER serije 3000 – striže dvakrat hitreje*
  • HAIRCLIPPER serije 3000 – striže dvakrat hitreje*
  • HAIRCLIPPER serije 3000 – striže dvakrat hitreje*
  • HAIRCLIPPER serije 3000 – striže dvakrat hitreje*
  • HAIRCLIPPER serije 3000 – striže dvakrat hitreje*
  • HAIRCLIPPER serije 3000 – striže dvakrat hitreje*
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • HAIRCLIPPER serije 3000 – striže dvakrat hitreje*
  • HAIRCLIPPER serije 3000 – striže dvakrat hitreje*
  • HAIRCLIPPER serije 3000 – striže dvakrat hitreje*
  • HAIRCLIPPER serije 3000 – striže dvakrat hitreje*
  • HAIRCLIPPER serije 3000 – striže dvakrat hitreje*
  • HAIRCLIPPER serije 3000 – striže dvakrat hitreje*

Izdelek ni več na voljo

Hairclipper series 3000Strižnik

HC3420/15

4.7
| (131) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 96%
HAIRCLIPPER serije 3000 – striže dvakrat hitreje*
HAIRCLIPPER serije 3000 je trpežen in učinkovit strižnik. Inovativna strižna enota, rezila iz nerjavnega jekla in nastavljiv glavnik vedno in dolgoročno zagotavljajo hitro in ostro striženje.
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The world's most preferred electric male grooming brand1

s tehnologijo DualCut za hitrejše in ostrejše striženje

HAIRCLIPPER serije 3000 – striže dvakrat hitreje*

  • Rezila iz nerjavnega jekla

  • 13 nastavitev dolžine

  • 60 minut uporabe/8 ur polnjenja

Dvojno izostreno rezilo z manjšim trenjem

Dvojno izostreno rezilo z manjšim trenjem

Z našo napredno tehnologijo DualCut, ki vključuje dvojno izostreno rezilo z zasnovo za manjše trenje, lahko prirezujete dlake vseh vrst. Inovativna strižna enota je zelo trpežna in dlake striže dvakrat hitreje kot običajni strižniki Philips.*

Samoostrilna jeklena rezila za dolgotrajno ostrino

Samoostrilna jeklena rezila za dolgotrajno ostrino

Samoostrilna rezila iz nerjavnega jekla za dolgotrajno ostrino.

Enostavna izbira in uporaba 13 nastavitev dolžine: 0,5 do 23 mm

Enostavna izbira in uporaba 13 nastavitev dolžine: 0,5 do 23 mm

Enostavno izberite želeno dolžino z nastavljivim glavnikom za 12 nastavitev dolžine od 1 mm do 23 mm v korakih po natanko 2 mm. Za prirezovanje na dolžino 0,5 mm pa uporabite strižnik brez glavnika.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.7

od 5

131

Ocene

96%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

16/06/2017

Slovenija

Slovenija

Preverjen kupec

Dober

Moti me edino razporeditev elementov v notranjosti škatle.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 3000 HC3420/15 Strižnik

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 3000 HC3420/15 Strižnik

15/01/2016

Hrvatska

Hrvatska

Preverjen kupec

karakteristike su odlične

proizvod je lijepo dizajniran, dobro leži u ruci, dobar izbor dužine reza, i dugo drži baterija

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 3000 HC3420/15 Aparat za šišanje

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 3000 HC3420/15 Aparat za šišanje

19/11/2017

Česká republika

Česká republika

Tento produkt je velmi dobry

Velmi dobry produkt doporucuji zakoupit , spokojenost s nakupem.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 3000 HC3420/15 Zastřihovač vlasů

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 3000 HC3420/15 Zastřihovač vlasů

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  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024 

  1. V primerjavi s predhodnim modelom Philips