Izdelek ni več na voljo
HAIRCLIPPER serije 3000 – striže dvakrat hitreje*
HAIRCLIPPER serije 3000 je trpežen in učinkovit strižnik. Inovativna strižna enota in nastavljiv glavnik vedno in dolgoročno zagotavljajo hitro in ostro striženje. Vključuje tudi udoben prirezovalnik za nosne in ušesne dlačice ter obrvi.
Rezila iz nerjavečega jekla
13 nastavitev dolžine
Uporaba s kablom
Prirezovalnik za nosne dlačice
Z našo napredno tehnologijo DualCut, ki vključuje dvojno izostreno rezilo z zasnovo za manjše trenje, lahko prirezujete dlake vseh vrst. Inovativna strižna enota dlake striže dvakrat hitreje kot običajni strižniki Philips, trdna jeklena zaščita pa zagotavlja zanesljivo uporabo in trpežnost.*
Samoostrilna rezila iz nerjavnega jekla za dolgotrajno ostrino.
Enostavno izberite želeno dolžino z nastavljivim glavnikom za 12 nastavitev dolžine od 1 mm do 23 mm v korakih po natanko 2 mm. Za prirezovanje na dolžino 0,5 mm pa uporabite strižnik brez glavnika.
4.6
od 5
5
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Bubák
08/02/2018
Česká republika
První dojmy jsou dobré.
Stříhá dobře, čistí se dobře. Mám ho velice krátce, takže jde jen o první dojem. Je fajn, že ostří se nemusí mazat. Levný, jednoduchý strojek, naprosto stačí a vyhovuje, to byl i cíl koupě - prostě potřebuji ostříhat a tohle zatím dobře a pohodlně stříhá. Tečka.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 3000 HC3410/85 Zastřihovač vlasů
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 3000 HC3410/85 Zastřihovač vlasů
kak7
17/12/2017
Česká republika
Tento produkt splnil naprosto má očekávání
Tento produkt splnil naprosto má očekávání. Za tun cenu prostě super. Jasná kvalita Philips se ukázala.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 3000 HC3410/85 Zastřihovač vlasů
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 3000 HC3410/85 Zastřihovač vlasů
palko
17/02/2017
Česká republika
Preverjen kupec
Výborný výrobek
Jsem s tímto výrobkem opravdu spokojen,jen by mohl mít ještě nástavec na stříhání vousů.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 3000 HC3410/85 Zastřihovač vlasů
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 3000 HC3410/85 Zastřihovač vlasů
Euromonitor International, obseg maloprodaje v enotah, električni izdelki za osebno nego, ki vključujejo združene kategorije brivnikov za telo, električnih čistilnikov obraza in aparatov za nego las, podatki za leto 2025.
V primerjavi s predhodnim modelom Philips
5-letna mednarodna garancija - velja samo za aparat HC3410