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Izdelek ni več na voljo

Hairclipper series 3000Strižnik

HC3410/85

4.6

| (5) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

HAIRCLIPPER serije 3000 – striže dvakrat hitreje*

HAIRCLIPPER serije 3000 je trpežen in učinkovit strižnik. Inovativna strižna enota in nastavljiv glavnik vedno in dolgoročno zagotavljajo hitro in ostro striženje. Vključuje tudi udoben prirezovalnik za nosne in ušesne dlačice ter obrvi.

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Dodaten udoben prirezovalnik za nosne in ušesne dlačice ter obrvi

HAIRCLIPPER serije 3000 – striže dvakrat hitreje*

  • Rezila iz nerjavečega jekla

  • 13 nastavitev dolžine

  • Uporaba s kablom

  • Prirezovalnik za nosne dlačice

Dvojno izostreno rezilo z manjšim trenjem

Dvojno izostreno rezilo z manjšim trenjem

Z našo napredno tehnologijo DualCut, ki vključuje dvojno izostreno rezilo z zasnovo za manjše trenje, lahko prirezujete dlake vseh vrst. Inovativna strižna enota dlake striže dvakrat hitreje kot običajni strižniki Philips, trdna jeklena zaščita pa zagotavlja zanesljivo uporabo in trpežnost.*

Samoostrilna jeklena rezila za dolgotrajno ostrino

Samoostrilna jeklena rezila za dolgotrajno ostrino

Samoostrilna rezila iz nerjavnega jekla za dolgotrajno ostrino.

Enostavna izbira in uporaba 13 nastavitev dolžine: 0,5 do 23 mm

Enostavna izbira in uporaba 13 nastavitev dolžine: 0,5 do 23 mm

Enostavno izberite želeno dolžino z nastavljivim glavnikom za 12 nastavitev dolžine od 1 mm do 23 mm v korakih po natanko 2 mm. Za prirezovanje na dolžino 0,5 mm pa uporabite strižnik brez glavnika.

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Ocene

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Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.6

od 5

5

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

08/02/2018

Česká republika

Česká republika

První dojmy jsou dobré.

Stříhá dobře, čistí se dobře. Mám ho velice krátce, takže jde jen o první dojem. Je fajn, že ostří se nemusí mazat. Levný, jednoduchý strojek, naprosto stačí a vyhovuje, to byl i cíl koupě - prostě potřebuji ostříhat a tohle zatím dobře a pohodlně stříhá. Tečka.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 3000 HC3410/85 Zastřihovač vlasů

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 3000 HC3410/85 Zastřihovač vlasů

17/12/2017

Česká republika

Česká republika

Tento produkt splnil naprosto má očekávání

Tento produkt splnil naprosto má očekávání. Za tun cenu prostě super. Jasná kvalita Philips se ukázala.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 3000 HC3410/85 Zastřihovač vlasů

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 3000 HC3410/85 Zastřihovač vlasů

17/02/2017

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Výborný výrobek

Jsem s tímto výrobkem opravdu spokojen,jen by mohl mít ještě nástavec na stříhání vousů.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 3000 HC3410/85 Zastřihovač vlasů

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 3000 HC3410/85 Zastřihovač vlasů

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  1. Euromonitor International, obseg maloprodaje v enotah, električni izdelki za osebno nego, ki vključujejo združene kategorije brivnikov za telo, električnih čistilnikov obraza in aparatov za nego las, podatki za leto 2025. 

  1. V primerjavi s predhodnim modelom Philips

  2. 5-letna mednarodna garancija - velja samo za aparat HC3410