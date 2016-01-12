Izdelek ni več na voljo
HAIRCLIPPER serije 3000 – striže dvakrat hitreje*
HAIRCLIPPER serije 3000 je trpežen in učinkovit strižnik. Inovativna strižna enota, rezila iz nerjavnega jekla in nastavljiv glavnik vedno in dolgoročno zagotavljajo hitro in ostro striženje.
Rezila iz nerjavnega jekla
13 nastavitev dolžine
Uporaba s kablom
Z našo napredno tehnologijo DualCut, ki vključuje dvojno izostreno rezilo z zasnovo za manjše trenje, lahko prirezujete dlake vseh vrst. Inovativna strižna enota je zelo trpežna in dlake striže dvakrat hitreje kot običajni strižniki Philips.*
Samoostrilna rezila iz nerjavnega jekla za dolgotrajno ostrino.
Enostavno izberite želeno dolžino z nastavljivim glavnikom za 12 nastavitev dolžine od 1 mm do 23 mm v korakih po natanko 2 mm. Za prirezovanje na dolžino 0,5 mm pa uporabite strižnik brez glavnika.
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Deli in dodatna oprema
4.2
od 5
161
Ocene
85%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Yeezus17
12/01/2016
Hrvatska
Preverjen kupec
Odličan proizvod
Dakle, uređaj kupljen prije cca. 2 mj, jako zadovoljan s njime, lagano za uporabu, ukratko, oduševljen!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 3000 HC3400/15 Aparat za šišanje
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 3000 HC3400/15 Aparat za šišanje
sluně
27/02/2019
Česká republika
vynikající
Mám doma delší dobu a neměnila bych,vyzkoušela jsem několik značek ale tenhle nemá konkurenci .Za mě určitě 1
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 3000 HC3400/15 Zastřihovač vlasů
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 3000 HC3400/15 Zastřihovač vlasů
UWE21
29/12/2017
Česká republika
Velmi výhodné nastavování výšky vlasů.
U starého výrobku jsem musel měnit nástavce na výšku vlasů. Toto plynulé nastavování nemá chybu.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 3000 HC3400/15 Zastřihovač vlasů
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 3000 HC3400/15 Zastřihovač vlasů
Euromonitor International, obseg maloprodaje v enotah, električni izdelki za osebno nego, ki vključujejo združene kategorije brivnikov za telo, električnih čistilnikov obraza in aparatov za nego las, podatki za leto 2025.
V primerjavi s predhodnim modelom Philips