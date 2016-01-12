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Izdelek ni več na voljo

Hairclipper series 3000Strižnik

HC3400/15

4.2

| (161) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 85%

HAIRCLIPPER serije 3000 – striže dvakrat hitreje*

HAIRCLIPPER serije 3000 je trpežen in učinkovit strižnik. Inovativna strižna enota, rezila iz nerjavnega jekla in nastavljiv glavnik vedno in dolgoročno zagotavljajo hitro in ostro striženje.

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Philips OneGrooming #1 Icon

Svetovna znamka št. 1 za električne izdelke za osebno nego1

s tehnologijo DualCut za hitrejše in ostrejše striženje

HAIRCLIPPER serije 3000 – striže dvakrat hitreje*

  • Rezila iz nerjavnega jekla

  • 13 nastavitev dolžine

  • Uporaba s kablom

Dvojno izostreno rezilo z manjšim trenjem

Dvojno izostreno rezilo z manjšim trenjem

Z našo napredno tehnologijo DualCut, ki vključuje dvojno izostreno rezilo z zasnovo za manjše trenje, lahko prirezujete dlake vseh vrst. Inovativna strižna enota je zelo trpežna in dlake striže dvakrat hitreje kot običajni strižniki Philips.*

Samoostrilna jeklena rezila za dolgotrajno ostrino

Samoostrilna jeklena rezila za dolgotrajno ostrino

Samoostrilna rezila iz nerjavnega jekla za dolgotrajno ostrino.

Enostavna izbira in uporaba 13 nastavitev dolžine: 0,5 do 23 mm

Enostavna izbira in uporaba 13 nastavitev dolžine: 0,5 do 23 mm

Enostavno izberite želeno dolžino z nastavljivim glavnikom za 12 nastavitev dolžine od 1 mm do 23 mm v korakih po natanko 2 mm. Za prirezovanje na dolžino 0,5 mm pa uporabite strižnik brez glavnika.

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Ocene

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4.2

od 5

161

Ocene

85%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

12/01/2016

Hrvatska

Hrvatska

Preverjen kupec

Odličan proizvod

Dakle, uređaj kupljen prije cca. 2 mj, jako zadovoljan s njime, lagano za uporabu, ukratko, oduševljen!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 3000 HC3400/15 Aparat za šišanje

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 3000 HC3400/15 Aparat za šišanje

27/02/2019

Česká republika

Česká republika

vynikající

Mám doma delší dobu a neměnila bych,vyzkoušela jsem několik značek ale tenhle nemá konkurenci .Za mě určitě 1

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 3000 HC3400/15 Zastřihovač vlasů

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 3000 HC3400/15 Zastřihovač vlasů

29/12/2017

Česká republika

Česká republika

Velmi výhodné nastavování výšky vlasů.

U starého výrobku jsem musel měnit nástavce na výšku vlasů. Toto plynulé nastavování nemá chybu.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 3000 HC3400/15 Zastřihovač vlasů

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 3000 HC3400/15 Zastřihovač vlasů

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Omejitve odgovornosti

  1. Euromonitor International, obseg maloprodaje v enotah, električni izdelki za osebno nego, ki vključujejo združene kategorije brivnikov za telo, električnih čistilnikov obraza in aparatov za nego las, podatki za leto 2025. 

  1. V primerjavi s predhodnim modelom Philips