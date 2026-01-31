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Izdelek ni več na voljo

8500 seriesSistemski likalnik pod pritiskom

GC8560/02

1 nagrada

Odlični rezultati brez napora

Zmogljiv in presenetljivo priročen likalnik. Likalni sistem Philips neprekinjeno proizvaja paro pod visokim pritiskom. Velik snemljiv zbiralnik za vodo lahko napolnite kadarkoli in kjerkoli, zato je likanje hitro in enostavno.

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Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

Likanje brez kompromisov

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  • 1,6 l

  • Samodejni navijalnik kabla

Do 5 barov pritiska

Do 5 barov pritiska

Več pare omogoča hitrejše likanje. Stalno zmogljiva para, ki prodre globoko v oblačila, zagotavlja hitrejše in boljše likanje. Moč pare lahko prilagajate glede na potrebe.

Neprekinjen odvod pare do 120 g/min

Neprekinjen odvod pare do 120 g/min

Več pare omogoča hitrejše likanje. Edinstvena tehnologija sistemskega likalnika Philips oddaja močan izpust pare za enostavnejše, boljše in hitrejše likanje.

Ergonomski in lahki (1,2 kg) likalnik

Ergonomski in lahki (1,2 kg) likalnik

Ergonomska zasnova likalnika omogoča udobno likanje z manjšo obremenitvijo zapestja. Navzgor nagnjeni ročaj zagotavlja naraven položaj in manjše obremenitve med likanjem. Zasnova tudi preprečuje ponavljajoče se gibe zaradi postavljanja likalnika pokonci. Likalnik tehta samo 1,2 kg, zato je likanje z njim preprosto in udobno.

Tehnične specifikacije

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