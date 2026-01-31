2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
GC8560/02
Odlični rezultati brez napora
Zmogljiv in presenetljivo priročen likalnik. Likalni sistem Philips neprekinjeno proizvaja paro pod visokim pritiskom. Velik snemljiv zbiralnik za vodo lahko napolnite kadarkoli in kjerkoli, zato je likanje hitro in enostavno.
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
1,6 l
Samodejni navijalnik kabla
Več pare omogoča hitrejše likanje. Stalno zmogljiva para, ki prodre globoko v oblačila, zagotavlja hitrejše in boljše likanje. Moč pare lahko prilagajate glede na potrebe.
Več pare omogoča hitrejše likanje. Edinstvena tehnologija sistemskega likalnika Philips oddaja močan izpust pare za enostavnejše, boljše in hitrejše likanje.
Ergonomska zasnova likalnika omogoča udobno likanje z manjšo obremenitvijo zapestja. Navzgor nagnjeni ročaj zagotavlja naraven položaj in manjše obremenitve med likanjem. Zasnova tudi preprečuje ponavljajoče se gibe zaradi postavljanja likalnika pokonci. Likalnik tehta samo 1,2 kg, zato je likanje z njim preprosto in udobno.
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