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Serija 8000 Steamer

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GC801/10

Serija 8000 Steamer

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Priročniki in dokumentacija

Important Information Manual Philips 8000 Series Handheld Steamer

  • PDF dat., 704.3 kB
  • 13 March 2026

User Manual Philips 8000 Series Handheld Steamer

  • PDF dat., 3.2 MB
  • 13 March 2026

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