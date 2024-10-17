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  • Zmogljivo in priročno za hitre rezultate vsak dan
  • Zmogljivo in priročno za hitre rezultate vsak dan
  • Zmogljivo in priročno za hitre rezultate vsak dan
  • Zmogljivo in priročno za hitre rezultate vsak dan
  • Zmogljivo in priročno za hitre rezultate vsak dan
  • Zmogljivo in priročno za hitre rezultate vsak dan
  • Zmogljivo in priročno za hitre rezultate vsak dan
  • Zmogljivo in priročno za hitre rezultate vsak dan
  • Zmogljivo in priročno za hitre rezultate vsak dan
  • Zmogljivo in priročno za hitre rezultate vsak dan
  • Zmogljivo in priročno za hitre rezultate vsak dan
  • Zmogljivo in priročno za hitre rezultate vsak dan
  • Zmogljivo in priročno za hitre rezultate vsak dan
  • Zmogljivo in priročno za hitre rezultate vsak dan
  • Zmogljivo in priročno za hitre rezultate vsak dan
  • Zmogljivo in priročno za hitre rezultate vsak dan
  • Zmogljivo in priročno za hitre rezultate vsak dan
  • Zmogljivo in priročno za hitre rezultate vsak dan
  • Zmogljivo in priročno za hitre rezultate vsak dan
  • Zmogljivo in priročno za hitre rezultate vsak dan

Izdelek ni več na voljo

Serija 8000Steamer

GC801/10

4.2
| (77) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 82%

1 nagrada

Zmogljivo in priročno za hitre rezultate vsak dan
Steamer Philips serije 8000 hitro in enostavno odpravlja gube z vaših vsakodnevnih oblačil; do 5 oblačil z enim polnjenjem, brez likalne deske. Uporaba je varna na vseh tkaninah, tudi občutljivih; saj ne pušča sledi sijaja in prežganin.
Poglej vse prednosti
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Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

Ne potrebujete likalne deske.

Zmogljivo in priročno za hitre rezultate vsak dan

  • Odstranjevanje gub, navpično, vodoravno

  • Izpust pare do 32 g/min

  • Tehnologija De-Calc

  • Zagotovljeno brez prežganin

Močan izpust pare 32 g/min za hitre rezultate

Močan izpust pare 32 g/min za hitre rezultate

Močan izpust pare do 32 g/min za hitre rezultate vsak dan.

Pripravljen za uporabo v 60 sekundah

Pripravljen za uporabo v 60 sekundah

Pripravljen za uporabo v le 60 sekundah.

Ogrevana plošča za hitrejše rezultate

Ogrevana plošča za hitrejše rezultate

Odstranite gube na kompletu oblačil v le 3 minutah**. Ogrevana plošča preprečuje kondenzacijo na vaših oblačilih in omogoča hitrejše rezultate.

Tehnične specifikacije

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Nagrade

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.2

od 5

77

Ocene

82%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

2

17/10/2024

Česká republika

Česká republika

Naprostá spokojenost

S ručním napařovačem Philips jsem maximálně spokojený! Napařovač je lehký, snadno se ovládá a zahřívá se během několika vteřin, což mi šetří spoustu času. Perfektně se hodí na rychlé osvěžení oblečení nebo vyžehlení záhybů přímo na ramínku. Líbí se mi také, že mohu napařovač použít na citlivější materiály, které bych se bál žehlit běžnou žehličkou. Navíc ho bez problémů beru na cesty díky kompaktní velikosti. Rozhodně doporučuji.

Prednosti

Praktičnost a účinnost

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 8000 Series GC810/20 Ruční napařovač

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 8000 Series GC810/20 Ruční napařovač

16/12/2023

Česká republika

Česká republika

Výrobek doporučuji

Zpočátku jsem byla trochu skeptická a ani jsem neočekávala, že bude žehlit nějak skvěle. Jsem ale mile překvapená, jak dobře funguje! Velmi rychle se nahřívá a vyžehlí kvalitně! Při využití podložky jsem perfektně vyžehlila i manželovy oblekové kalhoty. Oceňuji, že nemusím vytahovat žehlící prkno, když spěchám a můžu s ním vyžehlit různé materiály - funguje na vlnu i hedvábí! Super rychlý pomocník!

Prednosti

Rychlost, snadné používání

Slabosti

Žádné

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 8000 Series GC810/20 Ruční napařovač

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 8000 Series GC810/20 Ruční napařovač

16/12/2023

Česká republika

Česká republika

Skvělá věc!

Od výrobku jsem si sliboval dvě věci, rychlost a taky kvalitu vyžehlení. Často nosím košile a obleky. Jako správný chlap žehlím na poslední chvíli a jen to, co je potřeba. Na kvalitu provedení mám ale celkem vysoké nároky. Co se mi líbí je, že celá příprava zabere maximálně dvě minuty a můžu se pustit do žehlení,které taky nezabere moc času. Nepotřebuji tahat žehlící prkno a ještě připravovat žehličku. Všechno zmáknu na ramínku. Výsledek je výborný. Zkoušel jsem ho také na obleky. Vše perfektně vyžehleno bez jakéhokoliv poškození. Košilím, které jsou z materiálu, který se hůř žehlí se musí věnovat trochu víc času ale jinak pecka!

Prednosti

rychlost,kvalita žehlení, vzhled

Slabosti

hůře žehlitelné materiály potřebují více času

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 8000 Series GC810/20 Ruční napařovač

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 8000 Series GC810/20 Ruční napařovač

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  1. Preizkušeno z 10-sekundnim stacionarnim likanjem na zunanjem inštitutu za vrste bakterij Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231.

  2. Preizkuse na ženski bombažni majici in krilu do kolen z najvišjim izpustom pare so opravili v Philipsovih laboratorijih.