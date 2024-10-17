2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
Odstranjevanje gub, navpično, vodoravno
Izpust pare do 32 g/min
Tehnologija De-Calc
Zagotovljeno brez prežganin
Močan izpust pare do 32 g/min za hitre rezultate vsak dan.
Pripravljen za uporabo v le 60 sekundah.
Odstranite gube na kompletu oblačil v le 3 minutah**. Ogrevana plošča preprečuje kondenzacijo na vaših oblačilih in omogoča hitrejše rezultate.
Nagrade
4.2
od 5
77
Ocene
82%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Valjak
17/10/2024
Česká republika
Naprostá spokojenost
S ručním napařovačem Philips jsem maximálně spokojený! Napařovač je lehký, snadno se ovládá a zahřívá se během několika vteřin, což mi šetří spoustu času. Perfektně se hodí na rychlé osvěžení oblečení nebo vyžehlení záhybů přímo na ramínku. Líbí se mi také, že mohu napařovač použít na citlivější materiály, které bych se bál žehlit běžnou žehličkou. Navíc ho bez problémů beru na cesty díky kompaktní velikosti. Rozhodně doporučuji.
Prednosti
Praktičnost a účinnost
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 8000 Series GC810/20 Ruční napařovač
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 8000 Series GC810/20 Ruční napařovač
Odio
16/12/2023
Česká republika
Výrobek doporučuji
Zpočátku jsem byla trochu skeptická a ani jsem neočekávala, že bude žehlit nějak skvěle. Jsem ale mile překvapená, jak dobře funguje! Velmi rychle se nahřívá a vyžehlí kvalitně! Při využití podložky jsem perfektně vyžehlila i manželovy oblekové kalhoty. Oceňuji, že nemusím vytahovat žehlící prkno, když spěchám a můžu s ním vyžehlit různé materiály - funguje na vlnu i hedvábí! Super rychlý pomocník!
Prednosti
Rychlost, snadné používání
Slabosti
Žádné
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 8000 Series GC810/20 Ruční napařovač
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 8000 Series GC810/20 Ruční napařovač
Hejtly
16/12/2023
Česká republika
Skvělá věc!
Od výrobku jsem si sliboval dvě věci, rychlost a taky kvalitu vyžehlení. Často nosím košile a obleky. Jako správný chlap žehlím na poslední chvíli a jen to, co je potřeba. Na kvalitu provedení mám ale celkem vysoké nároky. Co se mi líbí je, že celá příprava zabere maximálně dvě minuty a můžu se pustit do žehlení,které taky nezabere moc času. Nepotřebuji tahat žehlící prkno a ještě připravovat žehličku. Všechno zmáknu na ramínku. Výsledek je výborný. Zkoušel jsem ho také na obleky. Vše perfektně vyžehleno bez jakéhokoliv poškození. Košilím, které jsou z materiálu, který se hůř žehlí se musí věnovat trochu víc času ale jinak pecka!
Prednosti
rychlost,kvalita žehlení, vzhled
Slabosti
hůře žehlitelné materiály potřebují více času
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 8000 Series GC810/20 Ruční napařovač
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 8000 Series GC810/20 Ruční napařovač
Preizkušeno z 10-sekundnim stacionarnim likanjem na zunanjem inštitutu za vrste bakterij Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231.
Preizkuse na ženski bombažni majici in krilu do kolen z najvišjim izpustom pare so opravili v Philipsovih laboratorijih.