2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
Največ 5,8 bara tlaka črpalke
Do 330-gramski dodaten izpust pare
1,5-litrski zbiralnik za vodo
Zaklep za prenašanje
Močan in neprekinjen izpust pare je z lahkoto kos tudi najdebelejšim tkaninam. Dodatni izpust pare lahko usmerite natanko tja, kjer ga potrebujete, in tako enostavno odstranite tudi najtrdovratnejše gube. Dodaten izpust pare je odličen za navpično odstranjevanje gub za osvežitev oblačil in zaves.
Likajte vse od svile do jeansa brez nastavljanja temperature. Tehnologija OptimalTEMP za likanje brez prilagajanja temperaturnega regulatorja ali izbiranja nastavitev. Tako vam ne bo treba razvrščati perila ali čakati, da se likalnik segreje ali ohladi. Vedno ste pripravljeni na likanje katere koli tkanine.
S tehnologijo OptimalTEMP vam zagotavljamo, da s tem likalnikom ne boste nikoli prežgali nobenih tkanin, ki jih je mogoče likati. Likalnik lahko celo pustite na oblačilih ali likalni deski z navzdol obrnjeno likalno ploščo. Oblačila ne bodo prežgana in se ne bodo svetila. Zagotovljeno.
Nagrade
4.6
od 5
81
Ocene
91%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
darci10
06/03/2020
Slovenija
super
glede na to da že 30 let uporabljam philipsove likalnike in sem bila z vsemi zelo zadovoljna je ta nekaj posebnega :) priporočam
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Compact GC7808/40 Parna postaja
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Compact GC7808/40 Parna postaja
BLOČANKA
21/12/2017
Slovenija
odličen likalnik
Zelo lahek, okreten na likalni mizi, izpust pare je super
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Compact GC7808/40 Parna postaja
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Compact GC7808/40 Parna postaja
Kamnik
20/12/2017
Slovenija
Odlično
Likalnik je zelo lahek in ima zelo tih izpust pare. Prvič ko sem ga preizkusila sem imela občutek, da ne dela dobro, ker je bil tako zelo tih. Kljub temu zlika vse gube in je vreden nakupa.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Compact GC7808/40 Parna postaja
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Compact GC7808/40 Parna postaja
Do 30 % manjša poraba energije v načinu ECO v primerjavi s turbonačinom na osnovi standarda IEC 60311
V primerjavi s parnim likalnikom Philips Azur Performer.