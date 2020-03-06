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  • Hitrejše likanje z 2-krat več pare*
  • Hitrejše likanje z 2-krat več pare*
  • Hitrejše likanje z 2-krat več pare*
  • Hitrejše likanje z 2-krat več pare*
  • Hitrejše likanje z 2-krat več pare*
  • Hitrejše likanje z 2-krat več pare*
  • Hitrejše likanje z 2-krat več pare*
  • Hitrejše likanje z 2-krat več pare*
  • Hitrejše likanje z 2-krat več pare*
  • Hitrejše likanje z 2-krat več pare*
  • Hitrejše likanje z 2-krat več pare*
  • Hitrejše likanje z 2-krat več pare*

Izdelek ni več na voljo

PerfectCare CompactSistemski likalnik

GC7831/20

4.6
| (81) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 91%

1 nagrada

Hitrejše likanje z 2-krat več pare*
Po zaslugi tehnologije OptimalTEMP lahko z učinkovitim in neprekinjenim izpustom pare hitro opravite z likanjem, brez prilagajanja temperature. Kompakten in lahek za enostavno uporabo in shranjevanje.
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Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

Naš najkompaktnejši sistemski likalnik

Hitrejše likanje z 2-krat več pare*

  • Največ 5,8 bara tlaka črpalke

  • Do 330-gramski dodaten izpust pare

  • 1,5-litrski zbiralnik za vodo

  • Zaklep za prenašanje

Učinkovit izpust pare za izjemno odstranjevanje gub

Učinkovit izpust pare za izjemno odstranjevanje gub

Močan in neprekinjen izpust pare je z lahkoto kos tudi najdebelejšim tkaninam. Dodatni izpust pare lahko usmerite natanko tja, kjer ga potrebujete, in tako enostavno odstranite tudi najtrdovratnejše gube. Dodaten izpust pare je odličen za navpično odstranjevanje gub za osvežitev oblačil in zaves.

Tehnologija OptimalTEMP, brez nastavljanja temperature

Tehnologija OptimalTEMP, brez nastavljanja temperature

Likajte vse od svile do jeansa brez nastavljanja temperature. Tehnologija OptimalTEMP za likanje brez prilagajanja temperaturnega regulatorja ali izbiranja nastavitev. Tako vam ne bo treba razvrščati perila ali čakati, da se likalnik segreje ali ohladi. Vedno ste pripravljeni na likanje katere koli tkanine.

Za varno likanje vseh primernih oblačil, zagotovljeno brez prežganin

Za varno likanje vseh primernih oblačil, zagotovljeno brez prežganin

S tehnologijo OptimalTEMP vam zagotavljamo, da s tem likalnikom ne boste nikoli prežgali nobenih tkanin, ki jih je mogoče likati. Likalnik lahko celo pustite na oblačilih ali likalni deski z navzdol obrnjeno likalno ploščo. Oblačila ne bodo prežgana in se ne bodo svetila. Zagotovljeno.

Tehnične specifikacije

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Nagrade

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Ocene

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4.6

od 5

81

Ocene

91%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

06/03/2020

Slovenija

Slovenija

super

glede na to da že 30 let uporabljam philipsove likalnike in sem bila z vsemi zelo zadovoljna je ta nekaj posebnega :) priporočam

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare Compact GC7808/40 Parna postaja

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare Compact GC7808/40 Parna postaja

21/12/2017

Slovenija

Slovenija

odličen likalnik

Zelo lahek, okreten na likalni mizi, izpust pare je super

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare Compact GC7808/40 Parna postaja

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare Compact GC7808/40 Parna postaja

20/12/2017

Slovenija

Slovenija

Odlično

Likalnik je zelo lahek in ima zelo tih izpust pare. Prvič ko sem ga preizkusila sem imela občutek, da ne dela dobro, ker je bil tako zelo tih. Kljub temu zlika vse gube in je vreden nakupa.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare Compact GC7808/40 Parna postaja

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare Compact GC7808/40 Parna postaja

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Omejitve odgovornosti

  1. Do 30 % manjša poraba energije v načinu ECO v primerjavi s turbonačinom na osnovi standarda IEC 60311

  2. V primerjavi s parnim likalnikom Philips Azur Performer.