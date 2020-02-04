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Izdelek ni več na voljo

AzurParni likalnik

GC4905/40

4.7
| (24) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 95%

1 nagrada

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Dolgotrajna učinkovitost s Quick Calc Release in likalno ploščo SteamGlide Elite s še večjo odpornostjo proti praskam.
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Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

Z našo najboljšo likalno ploščo, odporno proti praskam

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  • Neprekinjen izpust pare 55 g/min

  • 240-gramski dodaten izpust pare

  • Likalna plošča SteamGlide Elite

Do 240-gramski dodaten izpust pare za trdovratnejše gube

Globlje prodre v tkanino in tako enostavneje odstrani najtrdovratnejše gube.

3000 W moči za hitro segrevanje in zmogljivo delovanje

Zagotavlja hitro segrevanje in zmogljivo delovanje za hitrejše likanje

Izpust pare do 55 g/min za hitrejše odstranjevanje gub

Izpust pare do 55 g/min za hitrejše odstranjevanje gub

Pri močnem in enakomernem izpustu pare v tkanino prodre do 50 % več pare za hitrejše odstranjevanje gub.

Tehnične specifikacije

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Deli in dodatna oprema

Deli in pribor

Nagrade

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Ocene

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Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.7

od 5

24

Ocene

95%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

2
1

04/02/2020

Hrvatska

Hrvatska

Odlican proizvod

Super! Odlican proizvod i jako kvalitetan kao i svaki Philips proizvod

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Azur GC4905/40 Parno glačalo

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Azur GC4905/40 Parno glačalo

15/02/2022

Srbija

Srbija

Oslicna!

Savrseno klizi, odnosno "leti" po svim materijalima. Jeste teza, ali bas zbog toga bolje pegla nego bilo koja prethodna! Kolicina pare na oba moda je odlicna.

Prednosti

Laka za upotrebu, brza, kliza po svim materijalima...

Slabosti

Nista.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Azur GC4905/40 Pegla na paru

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Azur GC4905/40 Pegla na paru

04/09/2020

Slovensko

Slovensko

Super žehlička

Nový výrobok v domácnosti, kúpa iného typu žehličky-po odskúšani je to veľmi dobrý výsledok

Prednosti

Veľmi dobre žehlenie

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Azúrová GC4908/80 Naparovacia žehlička

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Azúrová GC4908/80 Naparovacia žehlička

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