2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
Neprekinjen izpust pare 55 g/min
240-gramski dodaten izpust pare
Likalna plošča SteamGlide Elite
Globlje prodre v tkanino in tako enostavneje odstrani najtrdovratnejše gube.
Zagotavlja hitro segrevanje in zmogljivo delovanje za hitrejše likanje
Pri močnem in enakomernem izpustu pare v tkanino prodre do 50 % več pare za hitrejše odstranjevanje gub.
Nagrade
4.7
od 5
24
Ocene
95%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Boro12321321321
04/02/2020
Hrvatska
Odlican proizvod
Super! Odlican proizvod i jako kvalitetan kao i svaki Philips proizvod
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Azur GC4905/40 Parno glačalo
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Azur GC4905/40 Parno glačalo
Sashkic92
15/02/2022
Srbija
Oslicna!
Savrseno klizi, odnosno "leti" po svim materijalima. Jeste teza, ali bas zbog toga bolje pegla nego bilo koja prethodna! Kolicina pare na oba moda je odlicna.
Prednosti
Laka za upotrebu, brza, kliza po svim materijalima...
Slabosti
Nista.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Azur GC4905/40 Pegla na paru
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Azur GC4905/40 Pegla na paru
Dodo52
04/09/2020
Slovensko
Super žehlička
Nový výrobok v domácnosti, kúpa iného typu žehličky-po odskúšani je to veľmi dobrý výsledok
Prednosti
Veľmi dobre žehlenie
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Azúrová GC4908/80 Naparovacia žehlička
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Azúrová GC4908/80 Naparovacia žehlička