2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
Neprekinjen izpust pare 50 g/min
Izpust pare 230 g
Likalna plošča SteamGlide Plus
Globlje prodre v tkanino in tako enostavneje odstrani najtrdovratnejše gube
Zagotavlja hitro segrevanje in zmogljivo delovanje za hitrejše likanje
Neprekinjen izpust pare do 50 g/min omogoča idealno količino pare za učinkovito odstranjevanje gub.
Nagrade
4.4
od 5
12
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Grumf
02/12/2020
Hrvatska
Preverjen kupec
Proizvod je savršen.
Svima moje preporuke za ovo parno glačalo. Savršeno.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Azur GC4554/40 Parno glačalo
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Azur GC4554/40 Parno glačalo
katkaj
02/03/2023
Slovensko
Produkt odporúčam
Po prieskume trhu som sa rozhodla pre túto žehličku. V prvom rade mi vyhovujú jej skvelé parné funkcie. Oceňujem aj technológiu spracovania tvrdej vody - hoci máme veľmi tvrdú vodu, za celý čas používania sa mi nestalo, že by mi parné otvory upchal vodný kameň, s čím som sa stretla u iných značiek žehličiek. Rovnako mi vyhovuje, že žehlička je ťažšia, čím lepšie priľná na žehlené prádlo. Veľkým plus je otáčateľná šnúra! Za mňa, super kúpa.
Prednosti
Uvoľňovanie vodného kameňa, parné funkcie,
Slabosti
-
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Azúrová GC4552/00 Naparovacia žehlička
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Azúrová GC4552/00 Naparovacia žehlička
Táňa72
05/05/2021
Česká republika
Velmi příjemné žehlení.
Žehličku jsem vybrala na doporučení kamarádky,jsem velmi spojená s výkonem,funkcemi a hlavně žehlicí plochou a taky má hezkou barvu.Výborně žehlí,koupila jsem tu samou své dceři jako dárek.Za obě velká spokojenost.
Prednosti
Výkon,funkce a cena.
Slabosti
žádné
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Azur GC4554/40 Napařovací žehlička
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Azur GC4554/40 Napařovací žehlička