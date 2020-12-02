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  • Moč pare, zajamčena
  • Moč pare, zajamčena
  • Moč pare, zajamčena
  • Moč pare, zajamčena
  • Moč pare, zajamčena
  • Moč pare, zajamčena
  • Moč pare, zajamčena
  • Moč pare, zajamčena
  • Moč pare, zajamčena
  • Moč pare, zajamčena
  • Moč pare, zajamčena
  • Moč pare, zajamčena
  • Moč pare, zajamčena
  • Moč pare, zajamčena
  • Moč pare, zajamčena
  • Moč pare, zajamčena
  • Moč pare, zajamčena
  • Moč pare, zajamčena

Izdelek ni več na voljo

AzurParni likalnik

GC4558/20

4.4
| (12) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

1 nagrada

Moč pare, zajamčena
Sistem se ponaša z inovativno zasnovo in z lahkoto razbija delce vodnega kamna ter jih samodejno zbira v odstranljiv zbiralnik za vodni kamen. Vodni kamen je tako mogoče enostavno sprati v manj kot 15 sekundah in tako zagotavlja odlične dolgotrajne rezultate.
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Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

Z našim izboljšanim sistemom Quick Calc Release

Moč pare, zajamčena

  • Neprekinjen izpust pare 50 g/min

  • Izpust pare 230 g

  • Likalna plošča SteamGlide Plus

Do 230-gramski dodaten izpust pare za trdovratnejše gube

Do 230-gramski dodaten izpust pare za trdovratnejše gube

Globlje prodre v tkanino in tako enostavneje odstrani najtrdovratnejše gube

2600 W za hitro segretje in zmogljivo delovanje

2600 W za hitro segretje in zmogljivo delovanje

Zagotavlja hitro segrevanje in zmogljivo delovanje za hitrejše likanje

Izpust pare do 50 g/min za najučinkovitejše odstranjevanje gub

Izpust pare do 50 g/min za najučinkovitejše odstranjevanje gub

Neprekinjen izpust pare do 50 g/min omogoča idealno količino pare za učinkovito odstranjevanje gub.

Tehnične specifikacije

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Nagrade

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Ocene

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4.4

od 5

12

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
1

02/12/2020

Hrvatska

Hrvatska

Preverjen kupec

Proizvod je savršen.

Svima moje preporuke za ovo parno glačalo. Savršeno.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Azur GC4554/40 Parno glačalo

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Azur GC4554/40 Parno glačalo

02/03/2023

Slovensko

Slovensko

Produkt odporúčam

Po prieskume trhu som sa rozhodla pre túto žehličku. V prvom rade mi vyhovujú jej skvelé parné funkcie. Oceňujem aj technológiu spracovania tvrdej vody - hoci máme veľmi tvrdú vodu, za celý čas používania sa mi nestalo, že by mi parné otvory upchal vodný kameň, s čím som sa stretla u iných značiek žehličiek. Rovnako mi vyhovuje, že žehlička je ťažšia, čím lepšie priľná na žehlené prádlo. Veľkým plus je otáčateľná šnúra! Za mňa, super kúpa.

Prednosti

Uvoľňovanie vodného kameňa, parné funkcie,

Slabosti

-

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Azúrová GC4552/00 Naparovacia žehlička

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Azúrová GC4552/00 Naparovacia žehlička

05/05/2021

Česká republika

Česká republika

Velmi příjemné žehlení.

Žehličku jsem vybrala na doporučení kamarádky,jsem velmi spojená s výkonem,funkcemi a hlavně žehlicí plochou a taky má hezkou barvu.Výborně žehlí,koupila jsem tu samou své dceři jako dárek.Za obě velká spokojenost.

Prednosti

Výkon,funkce a cena.

Slabosti

žádné

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Azur GC4554/40 Napařovací žehlička

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Azur GC4554/40 Napařovací žehlička

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