IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

2 leti garancije

Vse serije

  • Hitro glajenje gub z močnim izpustom pare
  • Hitro glajenje gub z močnim izpustom pare
  • Hitro glajenje gub z močnim izpustom pare
  • Hitro glajenje gub z močnim izpustom pare
  • Hitro glajenje gub z močnim izpustom pare
  • Hitro glajenje gub z močnim izpustom pare
  • Hitro glajenje gub z močnim izpustom pare
  • Hitro glajenje gub z močnim izpustom pare
  • Hitro glajenje gub z močnim izpustom pare
  • Hitro glajenje gub z močnim izpustom pare
  • Hitro glajenje gub z močnim izpustom pare
  • Hitro glajenje gub z močnim izpustom pare

Izdelek ni več na voljo

Steam&GoRočni parni likalni za oblačila

GC310/55

1 nagrada

Hitro glajenje gub z močnim izpustom pare
Ročni parni likalnik za oblačila je idealen za hitro likanje in zahtevna oblačila. Omogoča enostavno in hitro uporabo, zato idealno dopolnjuje likalnik.
Poglej vse prednosti
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

Idealno za občutljiva oblačila in uporabo na poti

Hitro glajenje gub z močnim izpustom pare

  • 1000 W

  • Para na zahtevo

  • Krtača

Ne potrebujete likalne deske

Ne potrebujete likalne deske

Če uporabljate parni likalnik, likalne deske ne potrebujete več, likanje pa je tako zares preprosto.

Samodejni neprekinjeni izpust pare zahvaljujoč električni črpalki

Samodejni neprekinjeni izpust pare zahvaljujoč električni črpalki

Električna črpalka zagotavlja neprekinjeni izpust pare ter tako omogoča preprosto in hitro glajenje gub.

Priložena krtača za lepši videz

Priložena krtača za lepši videz

Za debelejše tkanine uporabite priloženo krtačo, ki omogoča, da para prodre globlje v tkanino, in zagotavlja lepši videz oblačil.

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Poiščite nadomestne dele ali dodatno opremo

Deli in dodatna oprema

Deli in pribor

Nagrade

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Ocene

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska sporočila – na podlagi svojih nastavitev in vedenja – o Philips izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah. Od prejemanja se lahko kadarkoli odjavim!

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki
Omejitve odgovornosti

  1. Testirano na zunanjem inštitutu za vrste bakterij escherichia coli 8099, staphylicoccus aureus ATCC 6538, canidia albicans ATCC 10231 po 8 minutah parnega likanja.