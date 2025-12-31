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Izdelek ni več na voljo
GC310/55
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
1000 W
Para na zahtevo
Krtača
Če uporabljate parni likalnik, likalne deske ne potrebujete več, likanje pa je tako zares preprosto.
Električna črpalka zagotavlja neprekinjeni izpust pare ter tako omogoča preprosto in hitro glajenje gub.
Za debelejše tkanine uporabite priloženo krtačo, ki omogoča, da para prodre globlje v tkanino, in zagotavlja lepši videz oblačil.
Nagrade
Ocene
Testirano na zunanjem inštitutu za vrste bakterij escherichia coli 8099, staphylicoccus aureus ATCC 6538, canidia albicans ATCC 10231 po 8 minutah parnega likanja.