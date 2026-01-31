Vrhunska zmogljivost dan za dnem

Za vedno odlične rezultate potrebujete likalnik, ki vas nikoli ne bo pustil na cedilu. Z novo likalno ploščo SteamGlide za neprekinjen močan izpust pare in enostavnim odstranjevanjem vodnega kamna je ta parni likalnik Philips odlična naložba, ki jo boste lahko dolgo uporabljali.