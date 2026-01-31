Izdelek ni več na voljo
GC2906/02
Vrhunska zmogljivost dan za dnem
Za vedno odlične rezultate potrebujete likalnik, ki vas nikoli ne bo pustil na cedilu. Z novo likalno ploščo SteamGlide za neprekinjen močan izpust pare in enostavnim odstranjevanjem vodnega kamna je ta parni likalnik Philips odlična naložba, ki jo boste lahko dolgo uporabljali.
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
2000 W
Izpust pare 30 g/min
Izpust pare 85 g
2000 W moči omogoča stalno visoko nastavitev pare.
Neprekinjen izpust pare do 30 g/min za boljše glajenje gub.
Izpust pare 85 g likalnika vam omogoča enostavno glajenje tudi najtrdovratnejših gub.
Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete
Nagrade
Ocene