2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
2400 W
Dodaten 190-gramski izpust pare
Neprekinjen izpust pare 40 g/min
Keramična likalna plošča
Hitro segrevanje v 30 sekundah za hiter začetek uporabe.
Globlje prodre v tkanino in tako enostavneje odstrani najtrdovratnejše gube
Močan in enakomeren izpust pare za hitrejše glajenje gub.
Nagrade
5.0
od 5
41
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
wadia
17/10/2021
Česká republika
Preverjen kupec
Dobře napařuje a je velmi lehká
Žehlička má hezký design :-) Velmi zúženou špičku, takže se s ní dobře žehlí i mezi knoflíčky apod. Je velmi lehoučká i po naplnění vodou. Napařování funguje sklvěle (je možné si vybrat z několika možností) a prádlo se žehlí velmi dobře.
Prednosti
Lehká, zúžená špička, několik funkcí pro napařování, prostě super!
Slabosti
Sice se uvádí, že se nahřeje za 30 vteřin, ale opravdu dobře se s ní žehlí po pár minutkách.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za EasySpeed Advanced GC2676/20 Napařovací žehlička
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za EasySpeed Advanced GC2676/20 Napařovací žehlička
beruška12
08/05/2021
Česká republika
skvělý výrobek
Doporučila bych,už proto že povlečení nemusíte žehlit z obou stran.Skvěle se propaří a vyžehlí při žehlení jedné strany.
Prednosti
lehký a výborné napařování
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Azur Advanced GC4932/20 Parní žehlička s technologií OptimalTEMP
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Azur Advanced GC4932/20 Parní žehlička s technologií OptimalTEMP
Martina 12
04/05/2021
Česká republika
Azur Advanced je dokonalá.
Nejprve mě překvapilo, že nemá regulátor teploty. Hned při prvním žehlení jsem se do ní zamilovala. Skvěle vyžehlí veškeré materiály. Mohu vyžehlit bavlněný ubrus a hned po té společenské šaty bez obav, že je spálím. Někdo píše, že má velkou spotřebu vody ...nemám ten pocit. Na vyžehlení jedné 9kg pračky spotřebuji jednu nádržku.
Prednosti
Skvěle žehlí, bez regulace teploty
Slabosti
Zatím žádné
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Azur Advanced GC4932/20 Parní žehlička s technologií OptimalTEMP
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Azur Advanced GC4932/20 Parní žehlička s technologií OptimalTEMP