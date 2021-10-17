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Izdelek ni več na voljo

EasySpeed AdvancedParni likalnik

GC2678/30

5
| (41) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

1 nagrada

Hitrejše od začetka do konca
Pospešite likanje od začetka do konca: hitro segrevanje, zelo velika luknja za vodo, zmogljivi izpusti pare za glajenje trdovratnih gub, trpežna keramična likalna plošča za hitro drsenje in naš sistem za preprečevanje kapljanja. To je pet načinov za hitrejše likanje.
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Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

Pospeši likanje na 5 načinov

Hitrejše od začetka do konca

  • 2400 W

  • Dodaten 190-gramski izpust pare

  • Neprekinjen izpust pare 40 g/min

  • Keramična likalna plošča

2400 W za hitro segrevanje v 30 sekundah

2400 W za hitro segrevanje v 30 sekundah

Hitro segrevanje v 30 sekundah za hiter začetek uporabe.

Do 190-gramski dodaten izpust pare za trdovratnejše gube

Do 190-gramski dodaten izpust pare za trdovratnejše gube

Globlje prodre v tkanino in tako enostavneje odstrani najtrdovratnejše gube

Izpust pare do 40 g/min za učinkovito in enakomerno delovanje

Izpust pare do 40 g/min za učinkovito in enakomerno delovanje

Močan in enakomeren izpust pare za hitrejše glajenje gub.

Tehnične specifikacije

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Nagrade

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Ocene

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5.0

od 5

41

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

17/10/2021

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Dobře napařuje a je velmi lehká

Žehlička má hezký design :-) Velmi zúženou špičku, takže se s ní dobře žehlí i mezi knoflíčky apod. Je velmi lehoučká i po naplnění vodou. Napařování funguje sklvěle (je možné si vybrat z několika možností) a prádlo se žehlí velmi dobře.

Prednosti

Lehká, zúžená špička, několik funkcí pro napařování, prostě super!

Slabosti

Sice se uvádí, že se nahřeje za 30 vteřin, ale opravdu dobře se s ní žehlí po pár minutkách.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za EasySpeed Advanced GC2676/20 Napařovací žehlička

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za EasySpeed Advanced GC2676/20 Napařovací žehlička

08/05/2021

Česká republika

Česká republika

skvělý výrobek

Doporučila bych,už proto že povlečení nemusíte žehlit z obou stran.Skvěle se propaří a vyžehlí při žehlení jedné strany.

Prednosti

lehký a výborné napařování

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Azur Advanced GC4932/20 Parní žehlička s technologií OptimalTEMP

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Azur Advanced GC4932/20 Parní žehlička s technologií OptimalTEMP

04/05/2021

Česká republika

Česká republika

Azur Advanced je dokonalá.

Nejprve mě překvapilo, že nemá regulátor teploty. Hned při prvním žehlení jsem se do ní zamilovala. Skvěle vyžehlí veškeré materiály. Mohu vyžehlit bavlněný ubrus a hned po té společenské šaty bez obav, že je spálím. Někdo píše, že má velkou spotřebu vody ...nemám ten pocit. Na vyžehlení jedné 9kg pračky spotřebuji jednu nádržku.

Prednosti

Skvěle žehlí, bez regulace teploty

Slabosti

Zatím žádné

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Azur Advanced GC4932/20 Parní žehlička s technologií OptimalTEMP

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Azur Advanced GC4932/20 Parní žehlička s technologií OptimalTEMP

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