2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
2300 W
170-gramski izpust pare
Neprekinjen izpust pare 35 g/min
Keramična likalna plošča
Hitro segrevanje v 30 sekundah za hiter začetek uporabe.
Globlje prodre v tkanino in tako enostavneje odstrani najtrdovratnejše gube.
Izpust pare do 35 g/min za učinkovito in enakomerno delovanje
Nagrade
4.9
od 5
19
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Luc4
27/07/2021
Česká republika
Preverjen kupec
Maximální spokojenost
S vybranou žehličkou jsme po 2 měsících používání velmi spokojeni. Funguje bezvadně.
Prednosti
Lehká > snadné žehlení
Slabosti
--
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za EasySpeed Advanced GC2670/20 Napařovací žehlička
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za EasySpeed Advanced GC2670/20 Napařovací žehlička
Bori89
02/09/2022
България
Preverjen kupec
Продуктите са качествени
Избирам продуктите защото са лесни за ползвани и качествени ! Имат лесна подръжка !
Prednosti
Бързо загрява, добре глади
Slabosti
Няма
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za EasySpeed Advanced GC2670/20 Парна ютия
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za EasySpeed Advanced GC2670/20 Парна ютия
mozko
01/09/2022
България
Preverjen kupec
Покрива моите очаквания напълно
удобна ютия, която си върши перфектно работата, загравя бързо, лесно се работи с нея.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za EasySpeed Advanced GC2672/40 Парна ютия
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za EasySpeed Advanced GC2672/40 Парна ютия