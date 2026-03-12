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  • Učinkovita likalna deska
  • Učinkovita likalna deska

-Likalna deska

GC221/98

5
| (2) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

1 nagrada

Učinkovita likalna deska
Likalna deska je pri likanju zelo pomembna. Likalna deska Philips je zasnovana tako, da zagotavlja hitrejše in enostavnejše likanje.
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Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

Učinkovita likalna deska

  • Zasnovano za parne postaje

Večplastna prevleka za gladko drsenje

Večplastna prevleka za gladko drsenje

Prevleka za desko je izdelana iz 100 % bombaža in je podložena s peno in klobučevino. Takšna kombinacija omogoča udobno in gladko podlogo za likanje.

Izdelano za stabilnost: zaklep za prenašanje in podložke za noge

Izdelano za stabilnost: zaklep za prenašanje in podložke za noge

Zaklep za prenašanje preprečuje nenamerno zlaganje deske med likanjem in jo ohranja zloženo, ko je shranjena. Likalna plošča ima zasnovo z dvojno nogo in nožicami proti drsenju, ki zagotavlja dodatno stabilnost.

Tehnične specifikacije

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Nagrade

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Ocene

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5.0

od 5

2

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

12/03/2026

Srbija

Srbija

Najbolja daska

Najbolja daska koju sam imala, stabilna, široka. Podloška za peglu ili parnu stanicu neklizajuća. Navlaka od debljeg materijala, ne ostavlja trag na garderobi

Prednosti

Preporučujem, svakako!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za - GC221/98 Daska za peglanje

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za - GC221/98 Daska za peglanje

10/10/2023

Україна

Україна

Preverjen kupec

зручна однозначно

Стійка,широка дошка . ЗРУЧНА ДЛЯ РОБОТИ З ПАРОГЕНЕРАТОРОМ.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za - GC221/98 Прасувальна дошка

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za - GC221/98 Прасувальна дошка

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