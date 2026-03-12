2 leti garancije
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
Zasnovano za parne postaje
Prevleka za desko je izdelana iz 100 % bombaža in je podložena s peno in klobučevino. Takšna kombinacija omogoča udobno in gladko podlogo za likanje.
Zaklep za prenašanje preprečuje nenamerno zlaganje deske med likanjem in jo ohranja zloženo, ko je shranjena. Likalna plošča ima zasnovo z dvojno nogo in nožicami proti drsenju, ki zagotavlja dodatno stabilnost.
Nagrade
5.0
od 5
2
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
NaTash
12/03/2026
Srbija
Najbolja daska
Najbolja daska koju sam imala, stabilna, široka. Podloška za peglu ili parnu stanicu neklizajuća. Navlaka od debljeg materijala, ne ostavlja trag na garderobi
Prednosti
Preporučujem, svakako!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za - GC221/98 Daska za peglanje
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za - GC221/98 Daska za peglanje
оксан
10/10/2023
Україна
Del promocije
Preverjen kupec
зручна однозначно
Стійка,широка дошка . ЗРУЧНА ДЛЯ РОБОТИ З ПАРОГЕНЕРАТОРОМ.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za - GC221/98 Прасувальна дошка
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za - GC221/98 Прасувальна дошка