2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
Izpust pare do 90 g
Likalna plošča proti sprijemanju
Odvajanje vodnega kamna
Manj polnjenja s posebno veliko, 220-mililitrsko posodo za vodo omogoča, da lahko naenkrat zlikate več oblačil.
Za ta parni likalnik lahko uporabljate običajno vodo iz pipe, saj lahko z drsnikom iz njega enostavno odstranite nabrani vodni kamen. Da bo parni likalnik Philips vedno deloval učinkovito, pri uporabi običajne vode iz pipe to funkcijo za odstranjevanje vodnega kamna uporabljajte enkrat mesečno
Nagrade
4.8
od 5
42
Ocene
95%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Rozaa
14/07/2021
Česká republika
Lehká žehlička
Výborný poměr cena-výkon, na základní žehlení bohatě stačí. Je lehká.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za EasySpeed GC1742/40 Parní žehlička
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za EasySpeed GC1742/40 Parní žehlička
P.W.
06/07/2021
Česká republika
Del promocije
Lehká žehlička
Žehlička je lehká, dobře se drží v ruce, madlo nepálí. Přívodní elektrický kabel je dlouhý, tudíž se krásně dá žehlit větší plocha najednou a nemusí se oblečení neustále posunovat.
Prednosti
Malá hmotnost, dlouhý elektrický kabel
Slabosti
Nenašla jsem
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za EasySpeed GC1742/40 Parní žehlička
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za EasySpeed GC1742/40 Parní žehlička
rachile
29/06/2021
Česká republika
Del promocije
Skvělí vyrobek
V daném cenové kategorii bezkonkurenční vyrobek opravdu dobrá cena
Prednosti
Snadná manipulace a kvalita zpracovani
Slabosti
Zadne
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za EasySpeed GC1742/40 Parní žehlička
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za EasySpeed GC1742/40 Parní žehlička
V primerjavi s predhodno serijo Comfort