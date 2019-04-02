2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
2000 W
Odstranjevanje vodnega kamna
Likalna plošča proti sprijemanju
Zapora proti kapljanju
Moč do 2000 W omogoča stalno visoko nastavitev pare
Izpust pare do 100 g za hitro glajenje tudi najtrdovratnejših gub.
Neprekinjen izpust pare do 25 g/min za boljše glajenje gub.
Nagrade
4.7
od 5
3
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Аліна36
02/04/2019
Україна
Рекомендую....
Мені подарували парову праску Philips. Попробувавши, була у захваті. Прасувати нею одне задоволення... Тепер буду купувати Philips... А також рекомендувати рідним та близьким. Успіху всім!!!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za GC1436/20 Парова праска
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za GC1436/20 Парова праска
Діана
01/04/2019
Україна
Рекомендую
Праску мені подарували, до використання приступила не відразу.Зараз коли почала користуватися цією праскою, вона стала для мене порятунком, бо я майже завжди кудись спішу , і для мене дуже важливо , що не треба довго чекати поки нагріється праска.Дуже зручна у використанні, прасує дуже якісно, як джинси, так і делікатні тканини.Я задоволена нею повністю.Недоліків за пів року використання не знайшла.Рекомендую!!!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za GC1436/20 Парова праска
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za GC1436/20 Парова праска
Deni76
09/10/2019
България
Отлични характеристики
Много добро качество на много ниска цена. Лека и удобна, пуска много пара, не залепва, не прокапва върху дрехите. Чисти се лесно.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za GC1436/20 Парна ютия
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za GC1436/20 Парна ютия