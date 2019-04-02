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Izdelek ni več na voljo

Parni likalnik

GC1436/20

4.7
| (3) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

1 nagrada

Enostaven in učinkovit
Ta udobni parni likalnik olajša likanje in omogoča učinkovite rezultate, saj zagotavlja neprekinjen izpust pare, likalna plošča s prevleko proti sprijemanju pa olajša drsenje likalnika. Z udobnim likalnikom postane likanje povsem enostavno.
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Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

3 načini za enostavnejše likanje

Enostaven in učinkovit

  • 2000 W

  • Odstranjevanje vodnega kamna

  • Likalna plošča proti sprijemanju

  • Zapora proti kapljanju

Moč do 2000 W omogoča stalno visoko nastavitev pare

Moč do 2000 W omogoča stalno visoko nastavitev pare

Moč do 2000 W omogoča stalno visoko nastavitev pare

Izpust pare 100 g omogoča enostavno glajenje najtrdovratnejših gub

Izpust pare 100 g omogoča enostavno glajenje najtrdovratnejših gub

Izpust pare do 100 g za hitro glajenje tudi najtrdovratnejših gub.

Neprekinjen izpust pare do 25 g/min za boljše glajenje gub

Neprekinjen izpust pare do 25 g/min za boljše glajenje gub

Neprekinjen izpust pare do 25 g/min za boljše glajenje gub.

Tehnične specifikacije

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Nagrade

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Ocene

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4.7

od 5

3

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

02/04/2019

Україна

Україна

Рекомендую....

Мені подарували парову праску Philips. Попробувавши, була у захваті. Прасувати нею одне задоволення... Тепер буду купувати Philips... А також рекомендувати рідним та близьким. Успіху всім!!!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za GC1436/20 Парова праска

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za GC1436/20 Парова праска

01/04/2019

Україна

Україна

Рекомендую

Праску мені подарували, до використання приступила не відразу.Зараз коли почала користуватися цією праскою, вона стала для мене порятунком, бо я майже завжди кудись спішу , і для мене дуже важливо , що не треба довго чекати поки нагріється праска.Дуже зручна у використанні, прасує дуже якісно, як джинси, так і делікатні тканини.Я задоволена нею повністю.Недоліків за пів року використання не знайшла.Рекомендую!!!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za GC1436/20 Парова праска

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za GC1436/20 Парова праска

09/10/2019

България

България

Отлични характеристики

Много добро качество на много ниска цена. Лека и удобна, пуска много пара, не залепва, не прокапва върху дрехите. Чисти се лесно.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za GC1436/20 Парна ютия

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za GC1436/20 Парна ютия

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