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Čistilnik in vlažilnik 2 v 1 2000i Vlažilni filter

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Čistilnik in vlažilnik 2 v 1 2000iVlažilni filter

FY2425/30

Čistilnik in vlažilnik 2 v 1 2000i Vlažilni filter

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Originalni vlažilni filter Philips se popolnoma prilega vašemu aparatu in tako zagotavlja dosledno visoko zmogljivost. Uporablja tehnologijo NanoCloud, ki sprošča nevidno meglico in navlaži zrak z 99-odstotno manjšim širjenjem bakterij (1)

  • PDF dat.
  • 5 June 2026