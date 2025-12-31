2 leti garancije
FY2180/30
Življenjska doba do 36 mesecev
HEPA + aktivno oglje + predfilter
Filtrira 99,97 % delcev 0,003 μm
Filtrira pline in vonjave
Originalni filter Philips je bil zasnovan skupaj s samo napravo, da se ji popolnoma prilega in tako zagotavlja neprekinjeno delovanje naprave.
Zračni filtri Philips morajo uspešno prestati veliko obveznih in strogih pregledov in testov, preden jih damo na tržišče. Testiramo jih glede življenjske dobe in trajnosti pri neprekinjenem delovanju 24 ur na dan, 7 dni v tednu. Naši filtri so zasnovani tako, da zagotavljajo najboljše delovanje čistilnika zraka Philips do zadnjega dne življenjske dobe filtra.
Valjasti filter 3-v-1 združuje tri plasti filtracije, da naprava deluje enako učinkovito kot prvi dan. (6) Filter z aktivnim ogljem, filtrom HEPA in predfiltrom so najboljša kombinacija, ki odstranjuje onesnaževala, viruse, alergene in bakterije. Zaradi zagotavljanja, da dihate res čist zrak, priporočamo, da zamenjate vse tri filtre naenkrat.
Ocene
(1) Priporočena življenjska doba se izračuna na podlagi povprečnega časa uporabe pri uporabnikih aparatov Philips in podatkov Svetovne zdravstvene organizacije o ravni onesnaženja zraka v mestih. Na dejansko življenjsko dobo vplivajo okolja in pogostost uporabe.
(2) Velja samo za izbrane modele s povezljivostjo.
(3) Velja samo v državah, kjer so prisotne trgovine družbe Philips.
(4) Material filtra NanoProtect HEPA zagotavlja manjši upor pretoka zraka kot material filtra HEPA H13, zaradi česar lahko čistilnik zraka Philips s tehnologijo NanoProtect zagotavlja višjo hitrost dovajanja čistega zraka (Clean Air Delivery Rate – CADR) kot z enako velikim certificiranim filtrom HEPA H13.
(5) Iz zraka, ki prehaja skozi filter; testirano z aerosolom NaCl v organizaciji IUTA v skladu s standardom DIN71460-1.
(6) Pod pogojem, da se filter uporablja s čistilnikom Philips AC1711 ali 1715.
(7) Testiranje zmanjševanja ravni mikrobov je bilo izvedeno v podjetju Airmid Health group Ltd., v testni komori velikosti 28,5 m³, okuženi z virusom gripe A (H1N1), ki se prenaša po zraku.
(8) Testiranje zmanjševanja ravni mikrobov v zunanjem laboratoriju, v testni komori, kontaminirani z aerosoli z aviarnim koronavirusom (IBV), s filtrom Philips HEPA NanoProtect.