IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

2 leti garancije

Vse serije

  • 3 filtri v 1 za enako učinkovitost kot prvi dan uporabe
  • 3 filtri v 1 za enako učinkovitost kot prvi dan uporabe
  • 3 filtri v 1 za enako učinkovitost kot prvi dan uporabe
  • 3 filtri v 1 za enako učinkovitost kot prvi dan uporabe
  • 3 filtri v 1 za enako učinkovitost kot prvi dan uporabe
  • 3 filtri v 1 za enako učinkovitost kot prvi dan uporabe

Originalni nadomestni filterVgrajeni 3-v-1

FY2180/30

3 filtri v 1 za enako učinkovitost kot prvi dan uporabe
Trislojno filtriranje s filtrom NanoProtect HEPA, filtrom z aktivnim ogljem in predfiltrom zagotavlja zaščito pred bakterijami, cvetnim prahom, prahom, delci PM2.5, prhljajem hišnih ljubljenčkov in plini.
Poglej vse prednosti

Originalni filter Philips, ki se popolnoma prilega

3 filtri v 1 za enako učinkovitost kot prvi dan uporabe

  • Življenjska doba do 36 mesecev

  • HEPA + aktivno oglje + predfilter

  • Filtrira 99,97 % delcev 0,003 μm

  • Filtrira pline in vonjave

Odlično prileganje za nenehno visoko zmogljivost

Odlično prileganje za nenehno visoko zmogljivost

Originalni filter Philips je bil zasnovan skupaj s samo napravo, da se ji popolnoma prilega in tako zagotavlja neprekinjeno delovanje naprave.

Filtri Philips zagotavljajo učinkovito delovanje naprave

Filtri Philips zagotavljajo učinkovito delovanje naprave

Zračni filtri Philips morajo uspešno prestati veliko obveznih in strogih pregledov in testov, preden jih damo na tržišče. Testiramo jih glede življenjske dobe in trajnosti pri neprekinjenem delovanju 24 ur na dan, 7 dni v tednu. Naši filtri so zasnovani tako, da zagotavljajo najboljše delovanje čistilnika zraka Philips do zadnjega dne življenjske dobe filtra.

3 filtri v 1 za priročno uporabo in vrhunsko zmogljivost

3 filtri v 1 za priročno uporabo in vrhunsko zmogljivost

Valjasti filter 3-v-1 združuje tri plasti filtracije, da naprava deluje enako učinkovito kot prvi dan. (6) Filter z aktivnim ogljem, filtrom HEPA in predfiltrom so najboljša kombinacija, ki odstranjuje onesnaževala, viruse, alergene in bakterije. Zaradi zagotavljanja, da dihate res čist zrak, priporočamo, da zamenjate vse tri filtre naenkrat.

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Ocene

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska sporočila – na podlagi svojih nastavitev in vedenja – o Philips izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah. Od prejemanja se lahko kadarkoli odjavim!

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki
Omejitve odgovornosti

  1. (1) Priporočena življenjska doba se izračuna na podlagi povprečnega časa uporabe pri uporabnikih aparatov Philips in podatkov Svetovne zdravstvene organizacije o ravni onesnaženja zraka v mestih. Na dejansko življenjsko dobo vplivajo okolja in pogostost uporabe.

  2. (2) Velja samo za izbrane modele s povezljivostjo.

  3. (3) Velja samo v državah, kjer so prisotne trgovine družbe Philips.

  4. (4) Material filtra NanoProtect HEPA zagotavlja manjši upor pretoka zraka kot material filtra HEPA H13, zaradi česar lahko čistilnik zraka Philips s tehnologijo NanoProtect zagotavlja višjo hitrost dovajanja čistega zraka (Clean Air Delivery Rate – CADR) kot z enako velikim certificiranim filtrom HEPA H13.

  5. (5) Iz zraka, ki prehaja skozi filter; testirano z aerosolom NaCl v organizaciji IUTA v skladu s standardom DIN71460-1.

  6. (6) Pod pogojem, da se filter uporablja s čistilnikom Philips AC1711 ali 1715.

  7. (7) Testiranje zmanjševanja ravni mikrobov je bilo izvedeno v podjetju Airmid Health group Ltd., v testni komori velikosti 28,5 m³, okuženi z virusom gripe A (H1N1), ki se prenaša po zraku.

  8. (8) Testiranje zmanjševanja ravni mikrobov v zunanjem laboratoriju, v testni komori, kontaminirani z aerosoli z aviarnim koronavirusom (IBV), s filtrom Philips HEPA NanoProtect.