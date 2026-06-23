2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Združljiv s serijama 1000i in 2000i
V paketu: 1 filter
Življenjska doba 1 leto
Originalni filter Philips
Nadomestni filtri za čistilnike zraka Philips serij 1000i in 2000i, čistilnik in vlažilnik zraka 2-v-1: AC1214, AC1215, AC1217, AC2721, AC2726, AC2729. Model čistilnika zraka je naveden na dnu naprave.
Filtri zagotavljajo optimalno delovanje filtra do 1 leta (2), kar zmanjšuje težave in stroške.
Originalni filter Philips je zasnovan tako, da se popolnoma prilega vašemu aparatu. Za optimalno delovanje vedno uporabljajte filter Philips.
5.0
od 5
2
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Михайло хх
23/06/2026
Україна
Який брати ?
А як що вже його нема який брати до моєї системи? В Мене модель АС2729?
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Очищувач і зволожувач повітря 2-в-1 FY1413/30 Фільтр з активованим вугіллям
Date of Use 2026-06-23
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Очищувач і зволожувач повітря 2-в-1 FY1413/30 Фільтр з активованим вугіллям
Date of Use 2026-06-23
Olgatod
13/09/2022
Україна
Виріб чудовий
Ок. Користуюся кліматичною системою з цим фільтром дуже задоволені
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Очищувач і зволожувач повітря 2-в-1 FY1413/30 Фільтр з активованим вугіллям
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Очищувач і зволожувач повітря 2-в-1 FY1413/30 Фільтр з активованим вугіллям
(1) Zrak, ki se pretaka skozi filter, je bil preizkušen z aerosolom NaCl v organizaciji iUTA v skladu s standardom DIN71460-1.
(2) Izračunano povprečje. Življenjska doba filtra je odvisna od kakovosti zraka in uporabe.