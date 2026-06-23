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  • Originalni filter za naprave 2-v-1 serij 1000i in 2000i
  • Originalni filter za naprave 2-v-1 serij 1000i in 2000i
  • Originalni filter za naprave 2-v-1 serij 1000i in 2000i
  • Originalni filter za naprave 2-v-1 serij 1000i in 2000i
  • Originalni filter za naprave 2-v-1 serij 1000i in 2000i
  • Originalni filter za naprave 2-v-1 serij 1000i in 2000i
  • Originalni filter za naprave 2-v-1 serij 1000i in 2000i
  • Originalni filter za naprave 2-v-1 serij 1000i in 2000i

Izdelek ni več na voljo

Nadomestni filter za Nano Protect 1000Filter z aktivnim ogljem

FY1413/30

5
| (2) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Originalni filter za naprave 2-v-1 serij 1000i in 2000i
Originalni nadomestni filter za vaš čistilnik zraka: filter z aktivnim ogljem učinkovito odstranjuje hlapne organske spojine in neprijetne vonjave za čistejši in bolj svež zrak v zaprtih prostorih.
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Kompatibilni izdelki
Serija 2000i

Serija 2000i
Čistilnik in vlažilnik zraka

AC2729/10

Učinkovito zmanjšuje količino plinov in vonjav

Originalni filter za naprave 2-v-1 serij 1000i in 2000i

  • Združljiv s serijama 1000i in 2000i

  • V paketu: 1 filter

  • Življenjska doba 1 leto

  • Originalni filter Philips

Združljivi s čistilniki zraka Philips serij 1000i in 2000i

Združljivi s čistilniki zraka Philips serij 1000i in 2000i

Nadomestni filtri za čistilnike zraka Philips serij 1000i in 2000i, čistilnik in vlažilnik zraka 2-v-1: AC1214, AC1215, AC1217, AC2721, AC2726, AC2729. Model čistilnika zraka je naveden na dnu naprave.

Dolga življenjska doba filtrov do 1 leta

Dolga življenjska doba filtrov do 1 leta

Filtri zagotavljajo optimalno delovanje filtra do 1 leta (2), kar zmanjšuje težave in stroške.

Originalni filter Philips za najboljše delovanje

Originalni filter Philips za najboljše delovanje

Originalni filter Philips je zasnovan tako, da se popolnoma prilega vašemu aparatu. Za optimalno delovanje vedno uporabljajte filter Philips.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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5.0

od 5

2

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

23/06/2026

Україна

Україна

Який брати ?

А як що вже його нема який брати до моєї системи? В Мене модель АС2729?

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Очищувач і зволожувач повітря 2-в-1 FY1413/30 Фільтр з активованим вугіллям

Date of Use 2026-06-23

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Очищувач і зволожувач повітря 2-в-1 FY1413/30 Фільтр з активованим вугіллям

Date of Use 2026-06-23

13/09/2022

Україна

Україна

Виріб чудовий

Ок. Користуюся кліматичною системою з цим фільтром дуже задоволені

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Очищувач і зволожувач повітря 2-в-1 FY1413/30 Фільтр з активованим вугіллям

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Очищувач і зволожувач повітря 2-в-1 FY1413/30 Фільтр з активованим вугіллям

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Omejitve odgovornosti

  1. (1) Zrak, ki se pretaka skozi filter, je bil preizkušen z aerosolom NaCl v organizaciji iUTA v skladu s standardom DIN71460-1.

  2. (2) Izračunano povprečje. Življenjska doba filtra je odvisna od kakovosti zraka in uporabe.