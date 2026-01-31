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FY0500/30
Originalni filtri za čistilnik zraka PureProtect 500
Originalni nadomestni filtri za čistilnik zraka: filter 3 v 1 HEPA NanoProtect, filter z aktivnim ogljem in predfilter za zaščito pred onesnaženjem, cvetnim prahom, prahom, prhljajem hišnih ljubljenčkov in virusi.
Združljivo s serijo 500
V paketu: 1 filter
Življenjska doba 3 leta
Originalni filter Philips
Nadomestni filter za čistilnike zraka Philips PureProtect Go serije 500: AC0510, AC0520, AC0521. Model vašega čistilnika zraka najdete na hrbtni strani naprave.
Originalni filtri zagotavljajo optimalno delovanje do 3 let (2) za manjše skrbi in stroške. Čistilnik zraka izračuna življenjsko dobo filtra in vas opozori, ko ga je treba zamenjati.
Originalni filter Philips je oblikovan tako, da se povsem ujema z vašo napravo. Za optimalno delovanje vedno uporabljajte originalne filtre Philips.
Ocene
(1) Iz zraka, ki prehaja skozi filter, testirano po standardu DIN71460 z NaCl aerosolom 0,003 µm in 0,3 µm, inštitut iUTA.
(2) Izračunano povprečje. Življenjska doba filtra je odvisna od kakovosti zraka in uporabe.