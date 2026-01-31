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  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Go, 500 series, FY0500
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Go, 500 series, FY0500
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Go, 500 series, FY0500
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Go, 500 series, AC0521
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Go, 500 series, FY0500
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Go, 500 series, FY0500
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Go, 500 series, FY0500
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Go, 500 series, FY0500
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Go, 500 series, AC0521
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Go, 500 series, FY0500

Novo

PureProtect Go serije 500Filter HEPA NanoProtect

FY0500/30

Originalni filtri za čistilnik zraka PureProtect 500

Originalni nadomestni filtri za čistilnik zraka: filter 3 v 1 HEPA NanoProtect, filter z aktivnim ogljem in predfilter za zaščito pred onesnaženjem, cvetnim prahom, prahom, prhljajem hišnih ljubljenčkov in virusi.

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Kompatibilni izdelki
PureProtect Go serije 500

PureProtect Go serije 500
Čistilnik zraka

AC0520/10

Učinkovito odstrani 99,97 % nanodelcev (1)

Originalni filtri za čistilnik zraka PureProtect 500

  • Združljivo s serijo 500

  • V paketu: 1 filter

  • Življenjska doba 3 leta

  • Originalni filter Philips

Združljivo s Philips PureProtect Go serijo 500

Združljivo s Philips PureProtect Go serijo 500

Nadomestni filter za čistilnike zraka Philips PureProtect Go serije 500: AC0510, AC0520, AC0521. Model vašega čistilnika zraka najdete na hrbtni strani naprave.

Dolga obstojnost filtra do 3 leta

Dolga obstojnost filtra do 3 leta

Originalni filtri zagotavljajo optimalno delovanje do 3 let (2) za manjše skrbi in stroške. Čistilnik zraka izračuna življenjsko dobo filtra in vas opozori, ko ga je treba zamenjati.

Originalen filter Philips za najboljše delovanje

Originalen filter Philips za najboljše delovanje

Originalni filter Philips je oblikovan tako, da se povsem ujema z vašo napravo. Za optimalno delovanje vedno uporabljajte originalne filtre Philips.

Tehnične specifikacije

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Omejitve odgovornosti

  1. (1) Iz zraka, ki prehaja skozi filter, testirano po standardu DIN71460 z NaCl aerosolom 0,003 µm in 0,3 µm, inštitut iUTA.

  2. (2) Izračunano povprečje. Življenjska doba filtra je odvisna od kakovosti zraka in uporabe.