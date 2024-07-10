2 leti garancije
Originalni filter za čistilnik zraka serije 800
Originalni nadomestni filter za čistilnik zraka: filter 3-v-1 HEPA NanoProtect, filter z aktivnim ogljem in predfilter za zaščito pred onesnaženjem, cvetnim prahom, prahom, alergeni hišnih ljubljenčkov in virusi.
Združljiv s serijo 800
V paketu: 1 filter
Življenjska doba 1 leto
Originalni filter Philips
Nadomestni filtri za čistilnike zraka Philips serije 800: AC0830, AC0850. Model čistilnika zraka je naveden na dnu naprave.
Filtri zagotavljajo optimalno delovanje filtra do enega leta (2), kar zmanjšuje težave in stroške. Za optimalno delovanje filtra redno zamenjajte predfilter.
Originalni filter Philips je zasnovan tako, da se popolnoma prilega vašemu aparatu. Za optimalno delovanje vedno uporabljajte filter Philips.
5.0
od 5
3
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Zeka26
10/07/2024
Srbija
Preciscivac S 800
Proizvod je odlican za mannji prostor,ja ga koristim u spavacoj sobi,ali treba da imate na stanju rezervne filtere
Prednosti
Za manji prostor odlican
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Prečišćivač vazduha serije 800 FY0293/30 HEPA NanoProtect i filter sa aktivnim ugljem
Date of Use 2023-07-10
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Prečišćivač vazduha serije 800 FY0293/30 HEPA NanoProtect i filter sa aktivnim ugljem
Date of Use 2023-07-10
Iwona2024
15/03/2024
Polska
Skuteczny oczyszczacz powietrza
Nieduże rozmiary, elegancki wygląd, bardzo skuteczny, szczególnie w trybie turbo. Stosuję go w pomieszczeniu o powierzchni poniżej 20m². Skuteczność potwierdzona niezależnym laserowym smogometrem.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Zintegrowany filtr 3w1 FY0293/30 NanoProtect HEPA
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Zintegrowany filtr 3w1 FY0293/30 NanoProtect HEPA
KarolinaTINA
04/05/2023
Polska
SUPER PRODUKT
BARDZO WYDAJNY I CICHY :) GDY JEST W TRYBIE NOCNYM BEZ PROBLEMU MOZNA ZASNĄĆ ;) SYN BARDZO ZADOWOLONY
Ta ocena je bila podana za Zintegrowany filtr 3w1 FY0293/30 NanoProtect HEPA
Ta ocena je bila podana za Zintegrowany filtr 3w1 FY0293/30 NanoProtect HEPA
(1) Iz zraka, ki se pretaka skozi filter. Testirano po standardu DIN71460 z aerosolom NaCl 0,003 um in 0,3 um, inštitut IUTA.
(2) Izračunano povprečje. Življenjska doba filtra je odvisna od kakovosti zraka in uporabe.