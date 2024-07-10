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  • Originalni filter za čistilnik zraka serije 800
  • Originalni filter za čistilnik zraka serije 800
  • Originalni filter za čistilnik zraka serije 800
  • Originalni filter za čistilnik zraka serije 800
  • Originalni filter za čistilnik zraka serije 800
  • Originalni filter za čistilnik zraka serije 800
  • Originalni filter za čistilnik zraka serije 800
  • Originalni filter za čistilnik zraka serije 800
  • Originalni filter za čistilnik zraka serije 800
  • Originalni filter za čistilnik zraka serije 800
  • Originalni filter za čistilnik zraka serije 800
  • Originalni filter za čistilnik zraka serije 800

Čistilnik zraka serije 800Filter HEPA NanoProtect in aktivno oglje

FY0293/30

5

| (3) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Originalni filter za čistilnik zraka serije 800

Originalni nadomestni filter za čistilnik zraka: filter 3-v-1 HEPA NanoProtect, filter z aktivnim ogljem in predfilter za zaščito pred onesnaženjem, cvetnim prahom, prahom, alergeni hišnih ljubljenčkov in virusi.

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Kompatibilni izdelki
Serija 800i

Serija 800i
Kompaktni čistilnik zraka

AC0850/11

Učinkovito odstrani 99,9 % nanodelcev (1)

Originalni filter za čistilnik zraka serije 800

  • Združljiv s serijo 800

  • V paketu: 1 filter

  • Življenjska doba 1 leto

  • Originalni filter Philips

Združljiv s serijo 800

Združljiv s serijo 800

Nadomestni filtri za čistilnike zraka Philips serije 800: AC0830, AC0850. Model čistilnika zraka je naveden na dnu naprave.

Dolga življenjska doba filtrov do 1 leta

Dolga življenjska doba filtrov do 1 leta

Filtri zagotavljajo optimalno delovanje filtra do enega leta (2), kar zmanjšuje težave in stroške. Za optimalno delovanje filtra redno zamenjajte predfilter.

Originalni filter Philips za najboljše delovanje

Originalni filter Philips za najboljše delovanje

Originalni filter Philips je zasnovan tako, da se popolnoma prilega vašemu aparatu. Za optimalno delovanje vedno uporabljajte filter Philips.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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5.0

od 5

3

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

10/07/2024

Srbija

Srbija

Preciscivac S 800

Proizvod je odlican za mannji prostor,ja ga koristim u spavacoj sobi,ali treba da imate na stanju rezervne filtere

Prednosti

Za manji prostor odlican

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Prečišćivač vazduha serije 800 FY0293/30 HEPA NanoProtect i filter sa aktivnim ugljem

Date of Use 2023-07-10

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Prečišćivač vazduha serije 800 FY0293/30 HEPA NanoProtect i filter sa aktivnim ugljem

Date of Use 2023-07-10

15/03/2024

Polska

Polska

Skuteczny oczyszczacz powietrza

Nieduże rozmiary, elegancki wygląd, bardzo skuteczny, szczególnie w trybie turbo. Stosuję go w pomieszczeniu o powierzchni poniżej 20m². Skuteczność potwierdzona niezależnym laserowym smogometrem.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Zintegrowany filtr 3w1 FY0293/30 NanoProtect HEPA

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Zintegrowany filtr 3w1 FY0293/30 NanoProtect HEPA

04/05/2023

Polska

Polska

SUPER PRODUKT

BARDZO WYDAJNY I CICHY :) GDY JEST W TRYBIE NOCNYM BEZ PROBLEMU MOZNA ZASNĄĆ ;) SYN BARDZO ZADOWOLONY

Ta ocena je bila podana za Zintegrowany filtr 3w1 FY0293/30 NanoProtect HEPA

Ta ocena je bila podana za Zintegrowany filtr 3w1 FY0293/30 NanoProtect HEPA

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Omejitve odgovornosti

  1. (1) Iz zraka, ki se pretaka skozi filter. Testirano po standardu DIN71460 z aerosolom NaCl 0,003 um in 0,3 um, inštitut IUTA.

  2. (2) Izračunano povprečje. Življenjska doba filtra je odvisna od kakovosti zraka in uporabe.