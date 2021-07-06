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  • Odličen zvok z brezžičnim predvajanjem
  • Odličen zvok z brezžičnim predvajanjem
  • Odličen zvok z brezžičnim predvajanjem
  • Odličen zvok z brezžičnim predvajanjem
  • Odličen zvok z brezžičnim predvajanjem
  • Odličen zvok z brezžičnim predvajanjem

Izdelek ni več na voljo

Mini glasbeni sistem

FX25/12

4.5
| (12) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Odličen zvok z brezžičnim predvajanjem
Prek povezave Bluetooth® brezžično pretakajte glasbo iz katerekoli pametne naprave, kar omogoča tehnologija NFC za takojšnje združevanje. Dvojni ojačevalnik zagotavlja boljšo kakovost zvoka, skupna izhodna moč 300 W RMS pa poskrbi za neverjetno mogočen zvok.
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Odličen zvok z brezžičnim predvajanjem

  • Bluetooth® in NFC

Glasbo prek povezave Bluetooth™ brezžično pretakajte iz pametnega telefona

Glasbo prek povezave Bluetooth™ brezžično pretakajte iz pametnega telefona

Bluetooth je zanesljiva in energijsko učinkovita tehnologija za brezžično komunikacijo kratkega dosega. Omogoča enostavno brezžično povezavo iPoda/iPhona/iPada ali drugih naprav Bluetooth, kot so pametni telefoni, tablični in celo prenosni računalniki. Zato lahko s tem zvočnikom brezžično uživate v najljubši glasbi ter zvoku videoposnetkov in iger.

Maksimalen zvok za takojšnjo ojačitev moči

Maksimalen zvok za takojšnjo ojačitev moči

Tehnologija maksimalnega zvoka doseže takojšnjo okrepitev nizkih tonov, do skrajnosti poveča izkoristek glasnosti in v hipu doseže najprepričljivejšo reprodukcijo zvoka že samo z dotikom gumba. Napredno elektronsko vezje kalibrira obstoječe nastavitve zvoka in glasnosti ter v trenutku brez popačenja čim bolj okrepi nizke tone in glasnost. Končni rezultat je opazna ojačitev zvočnega spektra in glasnosti. Glasbi tako podaljšamo rok trajanja.

Zvočni vhod za prenosni predvajalnik glasbe

Zvočni vhod za prenosni predvajalnik glasbe

Zvočni vhod omogoča neposredno predvajanje vsebine iz prenosnih predvajalnikov predstavnosti. Zvočni vhod omogoča tudi doživetje priljubljene glasbe v vrhunski kakovosti zvoka, ki jo zagotavlja zvočni sistem, poleg tega pa je tudi priročen, saj morate prenosni predvajalnik MP3 samo priključiti na zvočni sistem.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.5

od 5

12

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
1

06/07/2021

Česká republika

Česká republika

Skvělý výrobek

Výrobek má skvělé funkce a zvuk, ale repro má velmi krátké kabely.

Slabosti

Krátké kabely.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za FX25 Hi-Fi minisystém

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za FX25 Hi-Fi minisystém

29/12/2016

Česká republika

Česká republika

S produktem jsem velice spokojen.

Jediná slabina, která mi znepřijemnila zapojení hifi systému je délka kabeláže z reprobeden do hifi příjímače. Proč nelze používat podsvícení jenom jako světlo,které pouze svítí proč ta blikací alternativa?

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za FX25 Hi-Fi minisystém

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za FX25 Hi-Fi minisystém

26/09/2019

Magyarország

Magyarország

Kitűnő hangzás, könnyű párosítás!

Azért választottam, mert egy könnyen kezelhető, szép hangú rendszert kerestem! Jó választás volt!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za FX25 Mini Hi-Fi rendszer

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za FX25 Mini Hi-Fi rendszer

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