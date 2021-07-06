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Izdelek ni več na voljo
Bluetooth® in NFC
Bluetooth je zanesljiva in energijsko učinkovita tehnologija za brezžično komunikacijo kratkega dosega. Omogoča enostavno brezžično povezavo iPoda/iPhona/iPada ali drugih naprav Bluetooth, kot so pametni telefoni, tablični in celo prenosni računalniki. Zato lahko s tem zvočnikom brezžično uživate v najljubši glasbi ter zvoku videoposnetkov in iger.
Tehnologija maksimalnega zvoka doseže takojšnjo okrepitev nizkih tonov, do skrajnosti poveča izkoristek glasnosti in v hipu doseže najprepričljivejšo reprodukcijo zvoka že samo z dotikom gumba. Napredno elektronsko vezje kalibrira obstoječe nastavitve zvoka in glasnosti ter v trenutku brez popačenja čim bolj okrepi nizke tone in glasnost. Končni rezultat je opazna ojačitev zvočnega spektra in glasnosti. Glasbi tako podaljšamo rok trajanja.
Zvočni vhod omogoča neposredno predvajanje vsebine iz prenosnih predvajalnikov predstavnosti. Zvočni vhod omogoča tudi doživetje priljubljene glasbe v vrhunski kakovosti zvoka, ki jo zagotavlja zvočni sistem, poleg tega pa je tudi priročen, saj morate prenosni predvajalnik MP3 samo priključiti na zvočni sistem.
4.5
od 5
12
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Alda37
06/07/2021
Česká republika
Skvělý výrobek
Výrobek má skvělé funkce a zvuk, ale repro má velmi krátké kabely.
Slabosti
Krátké kabely.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za FX25 Hi-Fi minisystém
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za FX25 Hi-Fi minisystém
riwrades
29/12/2016
Česká republika
S produktem jsem velice spokojen.
Jediná slabina, která mi znepřijemnila zapojení hifi systému je délka kabeláže z reprobeden do hifi příjímače. Proč nelze používat podsvícení jenom jako světlo,které pouze svítí proč ta blikací alternativa?
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za FX25 Hi-Fi minisystém
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za FX25 Hi-Fi minisystém
Joel
26/09/2019
Magyarország
Kitűnő hangzás, könnyű párosítás!
Azért választottam, mert egy könnyen kezelhető, szép hangú rendszert kerestem! Jó választás volt!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za FX25 Mini Hi-Fi rendszer
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za FX25 Mini Hi-Fi rendszer