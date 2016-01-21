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FX15/12
Odličen zvok z brezžičnim predvajanjem
Prek povezave Bluetooth® brezžično pretakajte glasbo iz katerekoli pametne naprave, kar omogoča tehnologija NFC za takojšnje združevanje. Dvojni ojačevalnik zagotavlja boljšo kakovost zvoka, skupna izhodna moč 180 W RMS pa poskrbi za udarno moč glasbe.
Bluetooth® in NFC
Največ 180 W, dvojni ojačevalnik
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Zvočni vhod omogoča neposredno predvajanje vsebine iz prenosnih predvajalnikov predstavnosti. Zvočni vhod omogoča tudi doživetje priljubljene glasbe v vrhunski kakovosti zvoka, ki jo zagotavlja zvočni sistem, poleg tega pa je tudi priročen, saj morate prenosni predvajalnik MP3 samo priključiti na zvočni sistem.
4.1
od 5
7
Ocene
Jinty
21/01/2016
Česká republika
Preverjen kupec
Kvalita za rozmnou cenu
Po pár týdnech používání OK, jen trošku spartánský displej a ovladač. To ovšem není nic, bez čeho bych nemohl žít, takže doporučuji....
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za FX15 Hi-Fi minisystém
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za FX15 Hi-Fi minisystém
Tica
01/03/2017
România
O încântare.
Un sistem bun, bine finisat, usor si puternic, in acelasi timp. Ceea ce poate fi deranjant este zgomot mecanic produs de sistemul de citire inainte de rularea unei piese MP3 de pe CD.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za FX15 Minisistem Hi-Fi
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za FX15 Minisistem Hi-Fi
Krzysiek62
18/11/2015
Polska
Bardzo dobry jak za tą cenę
Bardzo dobry dźwięk jak na takie kolumny, super odbiór przez USB, parowanie z telefonem bezproblemowe, radio - odbiór przy tej mini antenie - zupełnie przyzwoity. Tylko bateria od pilota była słaba.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za FX15 Miniwieża Hi-Fi
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za FX15 Miniwieża Hi-Fi