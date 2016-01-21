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Izdelek ni več na voljo

Mini glasbeni sistem

FX15/12

4.1

| (7) Ocene

Odličen zvok z brezžičnim predvajanjem

Prek povezave Bluetooth® brezžično pretakajte glasbo iz katerekoli pametne naprave, kar omogoča tehnologija NFC za takojšnje združevanje. Dvojni ojačevalnik zagotavlja boljšo kakovost zvoka, skupna izhodna moč 180 W RMS pa poskrbi za udarno moč glasbe.

Poglej vse prednosti

Odličen zvok z brezžičnim predvajanjem

  • Bluetooth® in NFC

  • Največ 180 W, dvojni ojačevalnik

Priključek za televizor ali predvajalnik DVD

0

Uživajte v skladbah MP3 neposredno iz prenosnih naprav USB

Zvočni vhod za prenosni predvajalnik glasbe

Zvočni vhod za prenosni predvajalnik glasbe

Zvočni vhod omogoča neposredno predvajanje vsebine iz prenosnih predvajalnikov predstavnosti. Zvočni vhod omogoča tudi doživetje priljubljene glasbe v vrhunski kakovosti zvoka, ki jo zagotavlja zvočni sistem, poleg tega pa je tudi priročen, saj morate prenosni predvajalnik MP3 samo priključiti na zvočni sistem.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.1

od 5

7

Ocene

2
1

21/01/2016

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Kvalita za rozmnou cenu

Po pár týdnech používání OK, jen trošku spartánský displej a ovladač. To ovšem není nic, bez čeho bych nemohl žít, takže doporučuji....

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za FX15 Hi-Fi minisystém

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za FX15 Hi-Fi minisystém

01/03/2017

România

România

O încântare.

Un sistem bun, bine finisat, usor si puternic, in acelasi timp. Ceea ce poate fi deranjant este zgomot mecanic produs de sistemul de citire inainte de rularea unei piese MP3 de pe CD.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za FX15 Minisistem Hi-Fi

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za FX15 Minisistem Hi-Fi

18/11/2015

Polska

Polska

Bardzo dobry jak za tą cenę

Bardzo dobry dźwięk jak na takie kolumny, super odbiór przez USB, parowanie z telefonem bezproblemowe, radio - odbiór przy tej mini antenie - zupełnie przyzwoity. Tylko bateria od pilota była słaba.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za FX15 Miniwieża Hi-Fi

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za FX15 Miniwieża Hi-Fi

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