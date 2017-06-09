IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

2 leti garancije

Vse serije

  • Mogočna glasba prek brezžične povezave
  • Mogočna glasba prek brezžične povezave
  • Mogočna glasba prek brezžične povezave
  • Mogočna glasba prek brezžične povezave
  • Mogočna glasba prek brezžične povezave
  • Mogočna glasba prek brezžične povezave

Izdelek ni več na voljo

Mini glasbeni sistem

FX10/12

4.4
| (7) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 86%
Mogočna glasba prek brezžične povezave
Prek povezave Bluetooth® brezžično pretakajte glasbo iz katerekoli pametne naprave. Dvojni ojačevalnik zagotavlja boljšo kakovost zvoka, skupna izhodna moč 230 W RMS pa poskrbi za udarno moč glasbe.
Poglej vse prednosti

Mogočna glasba prek brezžične povezave

  • Bluetooth®

Glasbo prek povezave Bluetooth™ brezžično pretakajte iz pametnega telefona

Glasbo prek povezave Bluetooth™ brezžično pretakajte iz pametnega telefona

Bluetooth je zanesljiva in energijsko učinkovita tehnologija za brezžično komunikacijo kratkega dosega. Omogoča enostavno brezžično povezavo iPoda/iPhona/iPada ali drugih naprav Bluetooth, kot so pametni telefoni, tablični in celo prenosni računalniki. Zato lahko s tem zvočnikom brezžično uživate v najljubši glasbi ter zvoku videoposnetkov in iger.

Dvojni ojačevalnik za boljšo kakovost zvoka

Dvojni ojačevalnik za boljšo kakovost zvoka

Dvojni ojačevalnik izboljša kakovost zvoka tako, da zmanjša notranjo modulacijo med nizkotoncem in visokotoncem, saj vsak pretvornik poganja posamezen namenski ojačevalnik. To ustvarja globoke in mogočne nizke tone, ki imajo velik učinek in nizko stopnjo motenj pri višjih frekvencah, zato te ohranijo jasnost in podrobnosti. Če ga uporabljate skupaj z natančno, aktivno zasnovo s povezavo, dosežete boljši nadzor nad fazo in frekvenčnim odzivom posameznega pretvornika, kar zagotavlja bolj uravnotežen, naraven zvok.

Maksimalen zvok za takojšnjo ojačitev moči

Maksimalen zvok za takojšnjo ojačitev moči

Tehnologija maksimalnega zvoka doseže takojšnjo okrepitev nizkih tonov, do skrajnosti poveča izkoristek glasnosti in v hipu doseže najprepričljivejšo reprodukcijo zvoka že samo z dotikom gumba. Napredno elektronsko vezje kalibrira obstoječe nastavitve zvoka in glasnosti ter v trenutku brez popačenja čim bolj okrepi nizke tone in glasnost. Končni rezultat je opazna ojačitev zvočnega spektra in glasnosti. Glasbi tako podaljšamo rok trajanja.

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.4

od 5

7

Ocene

86%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2

09/06/2017

Slovenija

Slovenija

odličen priporočam tudi drugim

odlično zelo smo zadovoljni cela družina,če res nimate ogromne sobe vas bo ta izdelek zadovoljil s svojim zvokom.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za FX10 Mini glasbeni sistem

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za FX10 Mini glasbeni sistem

28/08/2017

Česká republika

Česká republika

Super

Super zvuk, jsem spokojen. Akorát se BT nechce spárovat se Sony Xperia A, takže přes BT si z mobilu muziku nepustím.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za FX10 Hi-Fi minisystém

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za FX10 Hi-Fi minisystém

16/05/2016

Česká republika

Česká republika

Jedním slovem-super.

Nádherný výrobek,bude ozdobou v každé domácnosti.Perfektní zvuk,prostě 1

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za FX10 Hi-Fi minisystém

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za FX10 Hi-Fi minisystém

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska sporočila – na podlagi svojih nastavitev in vedenja – o Philips izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah. Od prejemanja se lahko kadarkoli odjavim!

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki