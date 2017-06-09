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Izdelek ni več na voljo
Bluetooth®
Bluetooth je zanesljiva in energijsko učinkovita tehnologija za brezžično komunikacijo kratkega dosega. Omogoča enostavno brezžično povezavo iPoda/iPhona/iPada ali drugih naprav Bluetooth, kot so pametni telefoni, tablični in celo prenosni računalniki. Zato lahko s tem zvočnikom brezžično uživate v najljubši glasbi ter zvoku videoposnetkov in iger.
Dvojni ojačevalnik izboljša kakovost zvoka tako, da zmanjša notranjo modulacijo med nizkotoncem in visokotoncem, saj vsak pretvornik poganja posamezen namenski ojačevalnik. To ustvarja globoke in mogočne nizke tone, ki imajo velik učinek in nizko stopnjo motenj pri višjih frekvencah, zato te ohranijo jasnost in podrobnosti. Če ga uporabljate skupaj z natančno, aktivno zasnovo s povezavo, dosežete boljši nadzor nad fazo in frekvenčnim odzivom posameznega pretvornika, kar zagotavlja bolj uravnotežen, naraven zvok.
Tehnologija maksimalnega zvoka doseže takojšnjo okrepitev nizkih tonov, do skrajnosti poveča izkoristek glasnosti in v hipu doseže najprepričljivejšo reprodukcijo zvoka že samo z dotikom gumba. Napredno elektronsko vezje kalibrira obstoječe nastavitve zvoka in glasnosti ter v trenutku brez popačenja čim bolj okrepi nizke tone in glasnost. Končni rezultat je opazna ojačitev zvočnega spektra in glasnosti. Glasbi tako podaljšamo rok trajanja.
4.4
od 5
7
Ocene
86%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
mrki
09/06/2017
Slovenija
odličen priporočam tudi drugim
odlično zelo smo zadovoljni cela družina,če res nimate ogromne sobe vas bo ta izdelek zadovoljil s svojim zvokom.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za FX10 Mini glasbeni sistem
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za FX10 Mini glasbeni sistem
Hovy
28/08/2017
Česká republika
Super
Super zvuk, jsem spokojen. Akorát se BT nechce spárovat se Sony Xperia A, takže přes BT si z mobilu muziku nepustím.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za FX10 Hi-Fi minisystém
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za FX10 Hi-Fi minisystém
leuz
16/05/2016
Česká republika
Jedním slovem-super.
Nádherný výrobek,bude ozdobou v každé domácnosti.Perfektní zvuk,prostě 1
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za FX10 Hi-Fi minisystém
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za FX10 Hi-Fi minisystém