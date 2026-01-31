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Izdelek ni več na voljo

Mini glasbeni stolp

FWM210/12

Bogat in zmogljiv zvok

Neprekinjeno uživajte v skladbah CD/MP3/WMA ob izhodni moči 140 W RMS. Doma lahko prek neposredne povezave USB poslušate tudi glasbo iz pomnilnika USB

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Obsedeni z zvokom

Bogat in zmogljiv zvok

  • CD, MP3-CD

  • Direktni USB

  • FM

  • 120 W

Digitalna naravnava za prednastavitev postaj

Digitalna naravnava za prednastavitev postaj

140 W skupne izhodne moči RMS

140 W skupne izhodne moči RMS

RMS je koren povprečja kvadratov, ki predstavlja vrednost, s katero se meri zvočna moč oziroma natančneje električna moč, ki se prenese iz ojačevalnika zvoka v zvočnik. Meri se v vatih. Proizvedena zvočna moč je odvisna od količine električne moči, ki se prenese v zvočnik, in občutljivosti zvočnika. Zmogljivost ojačevalnikov je omejena s količino električne energije, ki jo lahko ojačijo, zmogljivost zvočnikov pa s količino električne energije, ki jo lahko pretvorijo v zvočno energijo, ne da bi prišlo do popačenja zvočnega signala. Višja kot je vatna moč, večja je zvočna moč, ki jo odda zvočnik.

MP3 Link za predvajanje prenosne glasbe

MP3 Link za predvajanje prenosne glasbe

Povezljivost MP3 Link omogoča neposredno predvajanje vsebine MP3 iz prenosnih predvajalnikov predstavnosti. Povezljivost MP3 Link prinaša doživetje priljubljene glasbe v vrhunski kakovosti zvoka, ki jo zagotavlja glasbeni sistem, poleg tega pa je tudi priročna, saj morate prenosni predvajalnik MP3 le priključiti na glasbeni sistem.

Tehnične specifikacije

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