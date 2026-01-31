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Pogon USB

FM64FD180D/00

Čudovito enostavna uporaba – samo priključite!

Preprosta in uporabniku prijazna naprava, ki omogoča enostavno priključitev in takojšnjo enostavno uporabo. Z barvitim pogonom USB Philips serije MOTION je vsakodnevno shranjevanje in izmenjavanje datotek, fotografij in glasbe enostavno in cenovno ugodno.

Poglej vse prednosti

Izmenjajte datoteke, kot bi mignili!

Čudovito enostavna uporaba – samo priključite!

  • 64 GB

  • Star Edition 2.0

  • 2 v kompletu

Hiter prenos podatkov s hitro povezavo USB 2.0

Hiter prenos podatkov bistveno zmanjša zoprno čakanje med postopkom kopiranja velikih večpredstavnostnih datotek v ali iz trdega diska računalnika.

Vgrajen zaščitni pokrov za priročno uporabo

Nikoli več ne boste izgubili pokrova! Zaščitni pokrov je vgrajen tako, da je neločljivo pritrjen na ključ USB. Ko želite uporabiti ključ, preprosto potisnite pokrov nazaj, vstavite ključ in predvajajte želene vsebine.

Enostavno odpiranje in uporabniku prijazno pakiranje

Oznake in perforacije na embalaži ključa USB označujejo najprimernejša mesta za najhitrejše in najenostavnejše odpiranje embalaže.

Tehnične specifikacije

Priročniki in dokumentacija

Lokaliziran reklamni letak

  • PDF dat., 289.7 kB
  • 24 August 2026

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