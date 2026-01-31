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        SSD

        FM51SM130B/00

        Čudovito enostavna uporaba – samo priključite!

        Preprosta in uporabniku prijazna naprava. S polprevodniškim pogonom Philips je vsakodnevno shranjevanje in izmenjavanje datotek, fotografij in glasbe enostavno in cenovno ugodno.

        Poglej vse prednosti

        Izmenjajte datoteke, kot bi mignili!

        Čudovito enostavna uporaba – samo priključite!

        • 512 GB

        • Polprevodniški pogon

        Hiter prenos podatkov s hitro povezavo USB 2.0

        Hiter prenos podatkov bistveno zmanjša zoprno čakanje med postopkom kopiranja velikih večpredstavnostnih datotek v ali iz trdega diska računalnika.

        Vgrajen zaščitni pokrov za priročno uporabo

        Nikoli več ne boste izgubili pokrova! Zaščitni pokrov je vgrajen tako, da je neločljivo pritrjen na ključ USB. Ko želite uporabiti ključ, preprosto potisnite pokrov nazaj, vstavite ključ in predvajajte želene vsebine.

        Enostavno odpiranje in uporabniku prijazno pakiranje

        Oznake in perforacije na embalaži ključa USB označujejo najprimernejša mesta za najhitrejše in najenostavnejše odpiranje embalaže.

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