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SSD

FM51FD75B/00

Čudovito enostavna uporaba – samo priključite!

Preprosta in uporabniku prijazna naprava, ki omogoča enostavno priključitev in takojšnjo enostavno uporabo. Z barvitim pogonom USB Philips serije SNOW je vsakodnevno shranjevanje in izmenjavanje datotek, fotografij in glasbe enostavno in cenovno ugodno.

Poglej vse prednosti

Izmenjajte datoteke, kot bi mignili!

Čudovito enostavna uporaba – samo priključite!

  • 512 GB

  • Serija Snow 3.0

Hiter prenos podatkov s hitro povezavo USB 3.0

Hiter prenos podatkov bistveno zmanjša zoprno čakanje med postopkom kopiranja velikih večpredstavnostnih datotek v ali iz trdega diska računalnika.

Zmogljivost shranjevanja 512 GB za velike podatkovne datoteke

Uporabnih 512 GB zadostuje za zamenjavo, izmenjavo in shranjevanje večjih datotek ali večjega števila datotek prek vhoda USB osebnega ali prenosnega računalnika.

Moden ključ USB po zaslugi barvite zasnove

Nadenite svojemu ključu USB modno barvno podobo. S svetlo rumeno, nežno rožnato, ultravijolično, smaragdno zeleno, električno modro ali oranžno barvo vzhajajočega sonca si polepšajte vsakodnevna opravila, kot so shranjevanje in izmenjava podatkov, ki bodo postala mnogo zabavnejša.

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