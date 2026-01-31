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Izdelek ni več na voljo

Pogon USB

FM51FD001B/00

Čudovito enostavna uporaba – samo priključite!

Preprosta in uporabniku prijazna naprava. S polprevodniškim pogonom Philips je vsakodnevno shranjevanje in izmenjavanje datotek, fotografij in glasbe enostavno in cenovno ugodno.

Poglej vse prednosti

Izmenjajte datoteke, kot bi mignili!

Čudovito enostavna uporaba – samo priključite!

  • 512 GB

  • Serija Vivid 3.0

Moden ključ USB po zaslugi barvite zasnove

Nadenite svojemu ključu USB modno barvno podobo. S svetlo rumeno, nežno rožnato, ultravijolično, smaragdno zeleno, električno modro ali oranžno barvo vzhajajočega sonca si polepšajte vsakodnevna opravila, kot so shranjevanje in izmenjava podatkov, ki bodo postala mnogo zabavnejša.

Vgrajen zaščitni pokrov za priročno uporabo

Nikoli več ne boste izgubili pokrova! Zaščitni pokrov je vgrajen tako, da je neločljivo pritrjen na ključ USB. Ko želite uporabiti ključ, preprosto potisnite pokrov nazaj, vstavite ključ in predvajajte želene vsebine.

Enostavno odpiranje in uporabniku prijazno pakiranje

Oznake in perforacije na embalaži ključa USB označujejo najprimernejša mesta za najhitrejše in najenostavnejše odpiranje embalaže.

Tehnične specifikacije

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