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FM51FD001B/00
Čudovito enostavna uporaba – samo priključite!
Preprosta in uporabniku prijazna naprava. S polprevodniškim pogonom Philips je vsakodnevno shranjevanje in izmenjavanje datotek, fotografij in glasbe enostavno in cenovno ugodno.
512 GB
Serija Vivid 3.0
Nadenite svojemu ključu USB modno barvno podobo. S svetlo rumeno, nežno rožnato, ultravijolično, smaragdno zeleno, električno modro ali oranžno barvo vzhajajočega sonca si polepšajte vsakodnevna opravila, kot so shranjevanje in izmenjava podatkov, ki bodo postala mnogo zabavnejša.
Nikoli več ne boste izgubili pokrova! Zaščitni pokrov je vgrajen tako, da je neločljivo pritrjen na ključ USB. Ko želite uporabiti ključ, preprosto potisnite pokrov nazaj, vstavite ključ in predvajajte želene vsebine.
Oznake in perforacije na embalaži ključa USB označujejo najprimernejša mesta za najhitrejše in najenostavnejše odpiranje embalaže.
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