IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

Podaljšana garancija

Vse serije

        Izdelek ni več na voljo

        Kartice SDHC

        FM32MP45D/00

        1

        | (1) Ocena

        Majhen in lahek, za uporabo kjerkoli

        Ta kompaktna kartica microSDHC nudi pomnilniško zmogljivost 32 GB s hitrostjo UHS-I U1 razreda 10. Izdelek vsebuje 2 paketa z adapterjem.

        Poglej vse prednosti

        MicroSDHC 32 GB z adapterjem

        Majhen in lahek, za uporabo kjerkoli

        • 32 GB

        • 10. razred

        • UHS-I

        • 2 v paketu

        Zmogljivost shranjevanja 32 GB za velike podatkovne datoteke

        Uporabnih 32 GB zadostuje za zamenjavo, izmenjavo in shranjevanje večjih datotek ali večjega števila datotek prek vhoda USB osebnega ali prenosnega računalnika.

        Izjemno velike hitrosti prenosa s karticami SDHC razreda 10

        Zahvaljujoč zmogljivosti razreda 10 in velikim hitrostim prenosa te kartice SDHC vam ni več treba dolgo čakati, da prenesete podatke.

        Tehnične specifikacije

        Dobi podporo za ta izdelek

        Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

        Ocene

        Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
        Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

        1.0

        od 5

        1

        Ocena

        5
        4
        3
        2

        04/05/2025

        Magyarország

        Magyarország

        Nem megbízható

        Auchanban vásároltam Tapo kamerába 32 GB. A héten tönkre ment formázhatatlan. Linux alatt és multimedia lejátszó is 2.2 GB nak látja de nem tudja megnyitni ismeretlen formátum .

        Prednosti

        Semmi

        Slabosti

        Megbízhatatlan

        Ta ocena je bila podana za FM32MP45D SDHC-kártya

        Datum uporabe 2025-01-04

        Ta ocena je bila podana za FM32MP45D SDHC-kártya

        Datum uporabe 2025-01-04

        Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

        • Posebne ponudbe
        • Prvi dostopajte do ugodnosti
        • Nasveti in triki

        Želim prejemati promocijska obvestila o Philipsovih izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah glede na svoje izbire in vedenje. Odjavim se lahko enostavno in kadarkoli.

        • Posebne ponudbe
        • Prvi dostopajte do ugodnosti
        • Nasveti in triki