Izdelek ni več na voljo
FM32MP45D/00
Majhen in lahek, za uporabo kjerkoli
Ta kompaktna kartica microSDHC nudi pomnilniško zmogljivost 32 GB s hitrostjo UHS-I U1 razreda 10. Izdelek vsebuje 2 paketa z adapterjem.
32 GB
10. razred
UHS-I
2 v paketu
Uporabnih 32 GB zadostuje za zamenjavo, izmenjavo in shranjevanje večjih datotek ali večjega števila datotek prek vhoda USB osebnega ali prenosnega računalnika.
Zahvaljujoč zmogljivosti razreda 10 in velikim hitrostim prenosa te kartice SDHC vam ni več treba dolgo čakati, da prenesete podatke.
1.0
od 5
1
Ocena
Bpanther
04/05/2025
Magyarország
Nem megbízható
Auchanban vásároltam Tapo kamerába 32 GB. A héten tönkre ment formázhatatlan. Linux alatt és multimedia lejátszó is 2.2 GB nak látja de nem tudja megnyitni ismeretlen formátum .
Prednosti
Semmi
Slabosti
Megbízhatatlan
Ta ocena je bila podana za FM32MP45D SDHC-kártya
Datum uporabe 2025-01-04
Ta ocena je bila podana za FM32MP45D SDHC-kártya
Datum uporabe 2025-01-04