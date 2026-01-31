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        Izdelek ni več na voljo

        Pogon USB

        FM32FD175E/00

        Majhen in lahek, za uporabo kjerkoli

        Preprosta in uporabniku prijazna naprava, ki omogoča enostavno priključitev in takojšnjo enostavno uporabo. Z barvitim pogonom USB Philips serije MOTION je vsakodnevno shranjevanje in izmenjavanje datotek, fotografij in glasbe enostavno in cenovno ugodno.

        Poglej vse prednosti

        Izmenjajte datoteke, kot bi mignili!

        Majhen in lahek, za uporabo kjerkoli

        • 32 GB

        • Serija Motion 3.2

        • 3 v paketu

        Modna barvita zasnova

        Nadenite vašemu ključu modno barvno podobo. Z nežno rožnato, ultravijolično, smaragdno zeleno ali električno modro si polepšajte vsakodnevna opravila, kot so shranjevanje in izmenjava podatkov, ki bodo postala mnogo zabavnejša

        Moden ključ USB po zaslugi barvite zasnove

        Nadenite svojemu ključu USB modno barvno podobo. S svetlo rumeno, nežno rožnato, ultravijolično, smaragdno zeleno, električno modro ali oranžno barvo vzhajajočega sonca si polepšajte vsakodnevna opravila, kot so shranjevanje in izmenjava podatkov, ki bodo postala mnogo zabavnejša.

        Hiter prenos podatkov s hitro povezavo USB 3.0

        Hiter prenos podatkov bistveno zmanjša zoprno čakanje med postopkom kopiranja velikih večpredstavnostnih datotek v ali iz trdega diska računalnika.

        Tehnične specifikacije

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