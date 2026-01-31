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FM32FD175D/00
Majhen in lahek, za uporabo kjerkoli
Preprosta in uporabniku prijazna naprava, ki omogoča enostavno priključitev in takojšnjo enostavno uporabo. Z barvitim pogonom USB Philips serije MOTION je vsakodnevno shranjevanje in izmenjavanje datotek, fotografij in glasbe enostavno in cenovno ugodno.
32 GB
Serija Motion 3.2
2 v kompletu
Prijetno svetleč indikator LED je znak, da je pogon pravilno priključen in deluje. Pri kopiranju datotek v ali iz spomina naprave lučka začne hitreje utripati.
Nadenite svojemu ključu USB modno barvno podobo. S svetlo rumeno, nežno rožnato, ultravijolično, smaragdno zeleno, električno modro ali oranžno barvo vzhajajočega sonca si polepšajte vsakodnevna opravila, kot so shranjevanje in izmenjava podatkov, ki bodo postala mnogo zabavnejša.
Nadenite vašemu ključu modno barvno podobo. Z nežno rožnato, ultravijolično, smaragdno zeleno ali električno modro si polepšajte vsakodnevna opravila, kot so shranjevanje in izmenjava podatkov, ki bodo postala mnogo zabavnejša
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