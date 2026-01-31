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FM32FD170D/00
Majhen in lahek, za uporabo kjerkoli
Preprosta in uporabniku prijazna naprava, ki omogoča enostavno priključitev in takojšnjo enostavno uporabo. Z barvitim pogonom USB Philips serije MOTION je vsakodnevno shranjevanje in izmenjavanje datotek, fotografij in glasbe enostavno in cenovno ugodno.
32 GB
Serija Motion 2.0
2 v kompletu
Hiter prenos podatkov bistveno zmanjša zoprno čakanje med postopkom kopiranja velikih večpredstavnostnih datotek v ali iz trdega diska računalnika.
Oznake in perforacije na embalaži ključa USB označujejo najprimernejša mesta za najhitrejše in najenostavnejše odpiranje embalaže.
Nadenite vašemu ključu modno barvno podobo. Z nežno rožnato, ultravijolično, smaragdno zeleno ali električno modro si polepšajte vsakodnevna opravila, kot so shranjevanje in izmenjava podatkov, ki bodo postala mnogo zabavnejša
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