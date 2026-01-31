FM32FD05E/00
Majhen in lahek, za uporabo kjerkoli
Preprosta in uporabniku prijazna naprava, ki omogoča enostavno priključitev in takojšnjo enostavno uporabo. Z barvitim pogonom USB Philips serije VIVID je vsakodnevno shranjevanje in izmenjavanje datotek, fotografij in glasbe enostavno in cenovno ugodno.
32 GB
Serija Vivid 2.0
3 v paketu
Uporabnih 32 GB zadostuje za zamenjavo, izmenjavo in shranjevanje večjih datotek ali večjega števila datotek prek vhoda USB osebnega ali prenosnega računalnika.
Hiter prenos podatkov bistveno zmanjša zoprno čakanje med postopkom kopiranja velikih večpredstavnostnih datotek v ali iz trdega diska računalnika.
Nadenite svojemu ključu USB modno barvno podobo. S svetlo rumeno, nežno rožnato, ultravijolično, smaragdno zeleno, električno modro ali oranžno barvo vzhajajočega sonca si polepšajte vsakodnevna opravila, kot so shranjevanje in izmenjava podatkov, ki bodo postala mnogo zabavnejša.
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