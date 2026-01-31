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FM16FD170E/00
Čudovito enostavna uporaba – samo priključite!
Preprosta in uporabniku prijazna naprava, ki omogoča enostavno priključitev in takojšnjo enostavno uporabo. Z barvitim pogonom USB Philips serije MOTION je vsakodnevno shranjevanje in izmenjavanje datotek, fotografij in glasbe enostavno in cenovno ugodno.
16 GB
Serija Motion 2.0
3 v paketu
Prijetno svetleč indikator LED je znak, da je pogon pravilno priključen in deluje. Pri kopiranju datotek v ali iz spomina naprave lučka začne hitreje utripati.
Oznake in perforacije na embalaži ključa USB označujejo najprimernejša mesta za najhitrejše in najenostavnejše odpiranje embalaže.
Hiter prenos podatkov bistveno zmanjša zoprno čakanje med postopkom kopiranja velikih večpredstavnostnih datotek v ali iz trdega diska računalnika.