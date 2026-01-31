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FM16FD170D/00
Čudovito enostavna uporaba – samo priključite!
Preprosta in uporabniku prijazna naprava, ki omogoča enostavno priključitev in takojšnjo enostavno uporabo. Z barvitim pogonom USB Philips serije MOTION je vsakodnevno shranjevanje in izmenjavanje datotek, fotografij in glasbe enostavno in cenovno ugodno.
16 GB
Serija Motion 2.0
2 v kompletu
Nadenite vašemu ključu modno barvno podobo. Z nežno rožnato, ultravijolično, smaragdno zeleno ali električno modro si polepšajte vsakodnevna opravila, kot so shranjevanje in izmenjava podatkov, ki bodo postala mnogo zabavnejša
Uporabnih 16 GB zadostuje za zamenjavo in izmenjavo večjih datotek ali večjega števila datotek prek vhoda USB osebnega ali prenosnega računalnika.
Hiter prenos podatkov bistveno zmanjša zoprno čakanje med postopkom kopiranja velikih večpredstavnostnih datotek v ali iz trdega diska računalnika.