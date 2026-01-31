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        Pogon USB

        FM16FD170B/00

        Čudovito enostavna uporaba – samo priključite!

        Preprosta in uporabniku prijazna naprava, ki omogoča enostavno priključitev in takojšnjo enostavno uporabo. Z barvitim pogonom USB Philips serije MOTION je vsakodnevno shranjevanje in izmenjavanje datotek, fotografij in glasbe enostavno in cenovno ugodno.

        Poglej vse prednosti

        Izmenjajte datoteke, kot bi mignili!

        Čudovito enostavna uporaba – samo priključite!

        • 16 GB

        • Serija Motion 2.0

        Hiter prenos podatkov s hitro povezavo USB 2.0

        Hiter prenos podatkov bistveno zmanjša zoprno čakanje med postopkom kopiranja velikih večpredstavnostnih datotek v ali iz trdega diska računalnika.

        Moden ključ USB po zaslugi barvite zasnove

        Nadenite svojemu ključu USB modno barvno podobo. S svetlo rumeno, nežno rožnato, ultravijolično, smaragdno zeleno, električno modro ali oranžno barvo vzhajajočega sonca si polepšajte vsakodnevna opravila, kot so shranjevanje in izmenjava podatkov, ki bodo postala mnogo zabavnejša.

        Indikator aktivnosti zasveti pri kopiranju datotek

        Prijetno svetleč indikator LED je znak, da je pogon pravilno priključen in deluje. Pri kopiranju datotek v ali iz spomina naprave lučka začne hitreje utripati.

        Tehnične specifikacije

        Priročniki in dokumentacija

        Lokaliziran reklamni letak

        • PDF dat., 143 kB
        • 21 July 2026

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