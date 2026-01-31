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Pogon USB

FM16FD05D/00

Čudovito enostavna uporaba – samo priključite!

Preprosta in uporabniku prijazna naprava, ki omogoča enostavno priključitev in takojšnjo enostavno uporabo. Z barvitim pogonom USB Philips serije Snow je vsakodnevno shranjevanje.

Poglej vse prednosti

Izmenjajte datoteke, kot bi mignili!

Čudovito enostavna uporaba – samo priključite!

  • 16 GB

  • Serija Vivid 2.0

  • 2 v paketu

Hiter prenos podatkov s hitro povezavo USB 2.0

Hiter prenos podatkov bistveno zmanjša zoprno čakanje med postopkom kopiranja velikih večpredstavnostnih datotek v ali iz trdega diska računalnika.

Moden ključ USB po zaslugi barvite zasnove

Nadenite svojemu ključu USB modno barvno podobo. S svetlo rumeno, nežno rožnato, ultravijolično, smaragdno zeleno, električno modro ali oranžno barvo vzhajajočega sonca si polepšajte vsakodnevna opravila, kot so shranjevanje in izmenjava podatkov, ki bodo postala mnogo zabavnejša.

Indikator aktivnosti zasveti pri kopiranju datotek

Prijetno svetleč indikator LED je znak, da je pogon pravilno priključen in deluje. Pri kopiranju datotek v ali iz spomina naprave lučka začne hitreje utripati.

Tehnične specifikacije

Priročniki in dokumentacija

Lokaliziran reklamni letak

  • PDF dat., 165.1 kB
  • 24 August 2026

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