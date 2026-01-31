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        Pogon USB

        FM12FD85B/00

        Majhen in lahek, za uporabo kjerkoli

        Preprosta in uporabniku prijazna naprava, ki omogoča enostavno priključitev in takojšnjo enostavno uporabo. Z barvitim pogonom USB Philips serije Pico je vsakodnevno shranjevanje in izmenjavanje datotek, fotografij in glasbe enostavno in cenovno ugodno.

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        Izmenjajte datoteke, kot bi mignili!

        Majhen in lahek, za uporabo kjerkoli

        • 128 GB

        • Serija Pico 2.0

        Hiter prenos podatkov s hitro povezavo USB 2.0

        Hiter prenos podatkov bistveno zmanjša zoprno čakanje med postopkom kopiranja velikih večpredstavnostnih datotek v ali iz trdega diska računalnika.

        Elegantna in lahka zasnova

        Tanka in lahka zasnova. Zaradi kompaktne in elegantne zasnove imate podatke lahko vedno pri sebi. Večpredstavnostne datoteke in dokumente imate vedno pri roki, ko jih potrebujete.

        Moden ključ USB po zaslugi barvite zasnove

        Nadenite svojemu ključu USB modno barvno podobo. S svetlo rumeno, nežno rožnato, ultravijolično, smaragdno zeleno, električno modro ali oranžno barvo vzhajajočega sonca si polepšajte vsakodnevna opravila, kot so shranjevanje in izmenjava podatkov, ki bodo postala mnogo zabavnejša.

        Tehnične specifikacije

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