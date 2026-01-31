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        Pogon USB

        FM12FD170B/00

        Čudovito enostavna uporaba – samo priključite!

        Preprosta in uporabniku prijazna naprava, ki omogoča enostavno priključitev in takojšnjo enostavno uporabo. Z barvitim pogonom USB Philips serije MOTION je vsakodnevno shranjevanje in izmenjavanje datotek, fotografij in glasbe enostavno in cenovno ugodno.

        Poglej vse prednosti

        Izmenjajte datoteke, kot bi mignili!

        Čudovito enostavna uporaba – samo priključite!

        • 128 GB

        • Serija Motion 2.0

        Zmogljivost shranjevanja 128 GB za velike podatkovne datoteke

        Uporabnih 128 GB zadostuje za zamenjavo, izmenjavo in shranjevanje večjih datotek ali večjega števila datotek prek vhoda USB osebnega ali prenosnega računalnika.

        Moden ključ USB po zaslugi barvite zasnove

        Nadenite svojemu ključu USB modno barvno podobo. S svetlo rumeno, nežno rožnato, ultravijolično, smaragdno zeleno, električno modro ali oranžno barvo vzhajajočega sonca si polepšajte vsakodnevna opravila, kot so shranjevanje in izmenjava podatkov, ki bodo postala mnogo zabavnejša.

        Modna barvita zasnova

        Nadenite vašemu ključu modno barvno podobo. Z nežno rožnato, ultravijolično, smaragdno zeleno ali električno modro si polepšajte vsakodnevna opravila, kot so shranjevanje in izmenjava podatkov, ki bodo postala mnogo zabavnejša

        Tehnične specifikacije

        Priročniki in dokumentacija

        Lokaliziran reklamni letak

        • PDF dat., 142.7 kB
        • 21 July 2026

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