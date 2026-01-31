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FM12FD170B/00
Čudovito enostavna uporaba – samo priključite!
Preprosta in uporabniku prijazna naprava, ki omogoča enostavno priključitev in takojšnjo enostavno uporabo. Z barvitim pogonom USB Philips serije MOTION je vsakodnevno shranjevanje in izmenjavanje datotek, fotografij in glasbe enostavno in cenovno ugodno.
128 GB
Serija Motion 2.0
Uporabnih 128 GB zadostuje za zamenjavo, izmenjavo in shranjevanje večjih datotek ali večjega števila datotek prek vhoda USB osebnega ali prenosnega računalnika.
Nadenite svojemu ključu USB modno barvno podobo. S svetlo rumeno, nežno rožnato, ultravijolično, smaragdno zeleno, električno modro ali oranžno barvo vzhajajočega sonca si polepšajte vsakodnevna opravila, kot so shranjevanje in izmenjava podatkov, ki bodo postala mnogo zabavnejša.
Nadenite vašemu ključu modno barvno podobo. Z nežno rožnato, ultravijolično, smaragdno zeleno ali električno modro si polepšajte vsakodnevna opravila, kot so shranjevanje in izmenjava podatkov, ki bodo postala mnogo zabavnejša