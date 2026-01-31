Čudovito enostavna uporaba – samo priključite!

Preprosta in uporabniku prijazna naprava, ki omogoča enostavno priključitev in takojšnjo enostavno uporabo. S polprevodniškim pogonom Philips so vaša vsakodnevna opravila bolj tekoča zaradi hitrejše odzivnosti sistema. Polprevodniški pogon vam omogoča tudi takojšnje nalaganje, kar pomeni hitrejši zagon in nalaganje aplikacij.