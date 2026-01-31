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Izdelek ni več na voljo

SSD

FM02SS050P/00

Čudovito enostavna uporaba – samo priključite!

Preprosta in uporabniku prijazna naprava, ki omogoča enostavno priključitev in takojšnjo enostavno uporabo. S polprevodniškim pogonom Philips so vaša vsakodnevna opravila bolj tekoča zaradi hitrejše odzivnosti sistema. Polprevodniški pogon vam omogoča tudi takojšnje nalaganje, kar pomeni hitrejši zagon in nalaganje aplikacij.

Poglej vse prednosti

Čudovito enostavna uporaba – samo priključite!

  • 2 TB

  • Polprevodniški pogon

Samodejno stiskanje vseh datotek prihrani nezaseden prostor

Samodejno stisnite vse datoteke, ki jih prenesete na pogon USB, da prihranite nezaseden prostor

Hiter prenos podatkov s hitro povezavo USB 2.0

Hiter prenos podatkov bistveno zmanjša zoprno čakanje med postopkom kopiranja velikih večpredstavnostnih datotek v ali iz trdega diska računalnika.

SSD za izjemno hiter prenos podatkov

Hiter prenos podatkov s polprevodniškim pogonom Philips bistveno zmanjša zoprno čakanje med postopkom kopiranja velikih večpredstavnostnih datotek v ali iz trdega diska računalnika.

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