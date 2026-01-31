Izdelek ni več na voljo
FM02SS050P/00
Čudovito enostavna uporaba – samo priključite!
Preprosta in uporabniku prijazna naprava, ki omogoča enostavno priključitev in takojšnjo enostavno uporabo. S polprevodniškim pogonom Philips so vaša vsakodnevna opravila bolj tekoča zaradi hitrejše odzivnosti sistema. Polprevodniški pogon vam omogoča tudi takojšnje nalaganje, kar pomeni hitrejši zagon in nalaganje aplikacij.
2 TB
Polprevodniški pogon
Samodejno stisnite vse datoteke, ki jih prenesete na pogon USB, da prihranite nezaseden prostor
Hiter prenos podatkov bistveno zmanjša zoprno čakanje med postopkom kopiranja velikih večpredstavnostnih datotek v ali iz trdega diska računalnika.
Hiter prenos podatkov s polprevodniškim pogonom Philips bistveno zmanjša zoprno čakanje med postopkom kopiranja velikih večpredstavnostnih datotek v ali iz trdega diska računalnika.
Ocene