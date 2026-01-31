2 leti garancije
FM02SS030P/00
Čudovito enostavna uporaba – samo priključite!
Preprosta in uporabniku prijazna naprava. S polprevodniškim pogonom Philips je vsakodnevno shranjevanje in izmenjavanje datotek, fotografij in glasbe enostavno in cenovno ugodno.
2 TB
Polprevodniški pogon
Hiter prenos podatkov s polprevodniškim pogonom Philips bistveno zmanjša zoprno čakanje med postopkom kopiranja velikih večpredstavnostnih datotek v ali iz trdega diska računalnika.
Oznake in perforacije na embalaži ključa USB označujejo najprimernejša mesta za najhitrejše in najenostavnejše odpiranje embalaže.
Hiter prenos podatkov bistveno zmanjša zoprno čakanje med postopkom kopiranja velikih večpredstavnostnih datotek v ali iz trdega diska računalnika.
Ocene