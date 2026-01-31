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SSD

FM02SS030P/00

Čudovito enostavna uporaba – samo priključite!

Preprosta in uporabniku prijazna naprava. S polprevodniškim pogonom Philips je vsakodnevno shranjevanje in izmenjavanje datotek, fotografij in glasbe enostavno in cenovno ugodno.

Poglej vse prednosti

Izmenjajte datoteke, kot bi mignili!

Čudovito enostavna uporaba – samo priključite!

  • 2 TB

  • Polprevodniški pogon

SSD za izjemno hiter prenos podatkov

Hiter prenos podatkov s polprevodniškim pogonom Philips bistveno zmanjša zoprno čakanje med postopkom kopiranja velikih večpredstavnostnih datotek v ali iz trdega diska računalnika.

Enostavno odpiranje in uporabniku prijazno pakiranje

Oznake in perforacije na embalaži ključa USB označujejo najprimernejša mesta za najhitrejše in najenostavnejše odpiranje embalaže.

Hiter prenos podatkov s hitro povezavo USB 2.0

Hiter prenos podatkov bistveno zmanjša zoprno čakanje med postopkom kopiranja velikih večpredstavnostnih datotek v ali iz trdega diska računalnika.

Tehnične specifikacije

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