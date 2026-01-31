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FM01SS050P/00
Čudovito enostavna uporaba – samo priključite!
Preprosta in uporabniku prijazna naprava. S polprevodniškim pogonom Philips je vsakodnevno shranjevanje in izmenjavanje datotek, fotografij in glasbe enostavno in cenovno ugodno.
1 TB
Polprevodniški pogon
Nikoli več ne boste izgubili pokrova! Zaščitni pokrov je vgrajen tako, da je neločljivo pritrjen na ključ USB. Ko želite uporabiti ključ, preprosto potisnite pokrov nazaj, vstavite ključ in predvajajte želene vsebine.
S sinhronizacijo vseh datotek svojega računalnika lahko od koderkoli s samo nekaj miškinimi kliki dostopate do dokumentov, ki jih želite uporabiti.
Oznake in perforacije na embalaži ključa USB označujejo najprimernejša mesta za najhitrejše in najenostavnejše odpiranje embalaže.
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