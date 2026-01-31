2 leti garancije
FM01SM140B/00
Čudovito enostavna uporaba – samo priključite!
Preprosta in uporabniku prijazna naprava, ki omogoča enostavno priključitev in takojšnjo enostavno uporabo. S Philipsovim notranjim SSD-jem – 2,5-palčnim pogonom SATA III – je vsakodnevno shranjevanje in izmenjavanje datotek, fotografij in glasbe enostavno in cenovno ugodno.
1 TB
Polprevodniški pogon
Hiter prenos podatkov s polprevodniškim pogonom Philips bistveno zmanjša zoprno čakanje med postopkom kopiranja velikih večpredstavnostnih datotek v ali iz trdega diska računalnika.
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