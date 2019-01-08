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  • PowerCyclone 8 za popolno zmogljivost
  • PowerCyclone 8 za popolno zmogljivost
  • PowerCyclone 8 za popolno zmogljivost
  • PowerCyclone 8 za popolno zmogljivost
  • PowerCyclone 8 za popolno zmogljivost
  • PowerCyclone 8 za popolno zmogljivost
  • PowerCyclone 8 za popolno zmogljivost
  • PowerCyclone 8 za popolno zmogljivost
  • PowerCyclone 8 za popolno zmogljivost
  • PowerCyclone 8 za popolno zmogljivost
  • PowerCyclone 8 za popolno zmogljivost
  • PowerCyclone 8 za popolno zmogljivost
  • PowerCyclone 8 za popolno zmogljivost
  • PowerCyclone 8 za popolno zmogljivost
  • PowerCyclone 8 za popolno zmogljivost
  • PowerCyclone 8 za popolno zmogljivost

Izdelek ni več na voljo

PowerPro UltimateSesalnik brez vrečke

FC9932/09

4.8
| (5) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

1 nagrada

PowerCyclone 8 za popolno zmogljivost
Philips PowerPro Ultimate je zmogljivi ciklonski sistem dvignil na višjo raven za izjemno enostavno čiščenje trdih tal in globinsko čiščenje preprog. Luči za osvetljavo tal odkrivajo skriti prah, medtem ko se sesalnik sam izklopi in vas počaka, kadar potrebujete premor.
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Globoko čiščenje z nastavkom TriActive LED

PowerCyclone 8 za popolno zmogljivost

  • 99,9 % odstranjenega prahu

  • 750 W

  • Protialergijski filter Allergy H13

Tehnologija PowerCyclone 8 ločuje prah in zrak

Vrhunska tehnologija PowerCyclone 8 pospešuje pretok zraka v ciklonsko komoro za ločevanje prahu. Zmogljivo kroženje poveča pretok zraka in poskrbi za vrhunske rezultate čiščenja.

Nastavek TriActive LED za lažje odkrivanje in čiščenje skrite umazanije

Nastavek TriActive LED za lažje odkrivanje in čiščenje skrite umazanije

Naš vrhunski nastavek TriActive LED odkriva skrito umazanijo s tehnologijo osvetljevanja tal. Edinstvene gumijaste strukture nastavka brez krtače preprečujejo zapletanje las.

Nastavek CarpetClean za temeljito čiščenje trdovratne umazanije iz preprog

Nastavek CarpetClean uporabljajte za temeljito čiščenje najtrdovratnejše umazanije iz preprog in za čiščenje prahu iz mehkih podlag.

Tehnične specifikacije

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Nagrade

  • Award image VRS_AWARD-1679549

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.8

od 5

5

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

08/01/2019

Slovenija

Slovenija

super izdelek

Zelo uporaben, tih in ekonomičen. Več različnih nastavkov en celo z lučko.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PowerPro Ultimate FC9932/09 Sesalnik brez vrečke

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PowerPro Ultimate FC9932/09 Sesalnik brez vrečke

30/11/2017

Slovenija

Slovenija

super sesalec.........................................................................

Ocena 5+,med najboljšimi sesalci...........................................

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PowerPro Ultimate FC9932/09 Sesalnik brez vrečke

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PowerPro Ultimate FC9932/09 Sesalnik brez vrečke

16/10/2019

България

България

Preverjen kupec

Много съм доволен

Лека и компактна прахосмукачка, с която се работи лесно и приятно.

Prednosti

Тиха и ефективна прахосмукачка

Slabosti

Не знам още

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PowerPro Ultimate FC9932/09 Прахосмукачка без торба

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PowerPro Ultimate FC9932/09 Прахосмукачка без торба

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Omejitve odgovornosti

  1. Rezultati pobiranja prahu v primerjavi z 10 najbolje prodajanimi sesalniki moči 2400 W v Evropi. Testiranja je na preprogah februarja/aprila 2014 opravil zunanji testni inštitut v skladu s standardom EN 60312-1/2013

  2. beseda Allergy H13 je tržno ime in ga ni dovoljeno prevajati v posamezne jezike

  3. Razredi filtriranja so določeni s testiranjem v skladu s standardom EN60312-1-2017 in so enakovredni HEPA 13.

  4. 99,9 % odstranjenega prahu na trdih tleh z režami (IEC62885-2).