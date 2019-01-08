2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
99,9 % odstranjenega prahu
750 W
Protialergijski filter Allergy H13
Vrhunska tehnologija PowerCyclone 8 pospešuje pretok zraka v ciklonsko komoro za ločevanje prahu. Zmogljivo kroženje poveča pretok zraka in poskrbi za vrhunske rezultate čiščenja.
Naš vrhunski nastavek TriActive LED odkriva skrito umazanijo s tehnologijo osvetljevanja tal. Edinstvene gumijaste strukture nastavka brez krtače preprečujejo zapletanje las.
Nastavek CarpetClean uporabljajte za temeljito čiščenje najtrdovratnejše umazanije iz preprog in za čiščenje prahu iz mehkih podlag.
Nagrade
4.8
od 5
5
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Tinca
08/01/2019
Slovenija
super izdelek
Zelo uporaben, tih in ekonomičen. Več različnih nastavkov en celo z lučko.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PowerPro Ultimate FC9932/09 Sesalnik brez vrečke
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PowerPro Ultimate FC9932/09 Sesalnik brez vrečke
alenka
30/11/2017
Slovenija
super sesalec.........................................................................
Ocena 5+,med najboljšimi sesalci...........................................
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PowerPro Ultimate FC9932/09 Sesalnik brez vrečke
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PowerPro Ultimate FC9932/09 Sesalnik brez vrečke
ATHLET_TH
16/10/2019
България
Preverjen kupec
Много съм доволен
Лека и компактна прахосмукачка, с която се работи лесно и приятно.
Prednosti
Тиха и ефективна прахосмукачка
Slabosti
Не знам още
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PowerPro Ultimate FC9932/09 Прахосмукачка без торба
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PowerPro Ultimate FC9932/09 Прахосмукачка без торба
Rezultati pobiranja prahu v primerjavi z 10 najbolje prodajanimi sesalniki moči 2400 W v Evropi. Testiranja je na preprogah februarja/aprila 2014 opravil zunanji testni inštitut v skladu s standardom EN 60312-1/2013
beseda Allergy H13 je tržno ime in ga ni dovoljeno prevajati v posamezne jezike
Razredi filtriranja so določeni s testiranjem v skladu s standardom EN60312-1-2017 in so enakovredni HEPA 13.
99,9 % odstranjenega prahu na trdih tleh z režami (IEC62885-2).