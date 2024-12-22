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  • Največja moč sesanja s tehnologijo PowerCyclone 8*
  • Največja moč sesanja s tehnologijo PowerCyclone 8*
  • Največja moč sesanja s tehnologijo PowerCyclone 8*
  • Največja moč sesanja s tehnologijo PowerCyclone 8*
  • Največja moč sesanja s tehnologijo PowerCyclone 8*
  • Največja moč sesanja s tehnologijo PowerCyclone 8*
  • Največja moč sesanja s tehnologijo PowerCyclone 8*
  • Največja moč sesanja s tehnologijo PowerCyclone 8*
  • Največja moč sesanja s tehnologijo PowerCyclone 8*
  • Največja moč sesanja s tehnologijo PowerCyclone 8*
  • Največja moč sesanja s tehnologijo PowerCyclone 8*
  • Največja moč sesanja s tehnologijo PowerCyclone 8*
  • Največja moč sesanja s tehnologijo PowerCyclone 8*
  • Največja moč sesanja s tehnologijo PowerCyclone 8*
  • Največja moč sesanja s tehnologijo PowerCyclone 8*
  • Največja moč sesanja s tehnologijo PowerCyclone 8*
  • Največja moč sesanja s tehnologijo PowerCyclone 8*
  • Največja moč sesanja s tehnologijo PowerCyclone 8*
  • Največja moč sesanja s tehnologijo PowerCyclone 8*
  • Največja moč sesanja s tehnologijo PowerCyclone 8*
  • Največja moč sesanja s tehnologijo PowerCyclone 8*
  • Največja moč sesanja s tehnologijo PowerCyclone 8*

Izdelek ni več na voljo

PowerPro ExpertSesalnik brez vrečke

FC9747/09

4
| (5) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 80%
Največja moč sesanja s tehnologijo PowerCyclone 8*
Sesalnik brez vrečke serije 7000 je Philipsov sesalnik z največjo močjo sesanja doslej. Tehnologija PowerCyclone 8 in nastavek TriActive+ LED, ki razkrije tudi skriti prah, omogočata povsem enostavno doseganje vrhunskih rezultatov čiščenja.
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Allergy Lock zajame več kot 99,9 %** finega prahu

Največja moč sesanja s tehnologijo PowerCyclone 8*

  • 900 W

  • PowerCyclone 8

900 W motor za veliko moč sesanja

900 W motor za veliko moč sesanja

Visokoučinkovit 900 W motor z več kot 50.000 vrt/min se ponaša z veliko močjo sesanja za vrhunsko čiščenje pri vsaki uporabi.

PowerCyclone 8 zagotavlja največjo moč sesanja za več časa

PowerCyclone 8 zagotavlja največjo moč sesanja za več časa

Tehnologija PowerCyclone 8 z močnim kroženjem maksimira pretok zraka in zagotavlja največjo moč sesanja. Močno pospešen pretok zraka v cilindrični komori učinkovito ločuje prah od zraka pri več kot 185 km/h, kar zagotavlja večjo moč sesanja za dlje časa in s tem brezhibno čiščenje.

Allergy Lock zdrži prah v notranjosti za visoko raven higiene

Allergy Lock zdrži prah v notranjosti za visoko raven higiene

Sistem Allergy Lock s senzorjem zagotavlja, da je posoda za prah pred uporabo povsem zatesnjena, in tako zadrži prah in alergene v notranjosti za čisto in izjemno higienično okolje.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.0

od 5

5

Ocene

80%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2

22/12/2024

Slovensko

Slovensko

Preverjen kupec

Najlepší vysávač

Veľká spokojnosť, poriadne vysaje, praktická dlhá šnúra, ľahko sa udržiava.

Prednosti

Výkon, dĺžka šnúry

Slabosti

Ziaden

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PowerPro Expert FC9747/09 Bezvreckový vysávač

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PowerPro Expert FC9747/09 Bezvreckový vysávač

06/10/2023

Česká republika

Česká republika

Nejlepší vysavač na psí srst

Nejlepší vysavač pokud máte doma línající mazlíčky. Používáme ho několikrát denně a stále drží bez vady. Je také poměrně tichý proti jiným vysavačům. Nástavce jsou opravdu funkční a ne jen pro parádu. Za mě top!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PowerPro Expert FC9747/09 Bezsáčkový vysavač

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PowerPro Expert FC9747/09 Bezsáčkový vysavač

21/09/2023

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

PowerPro Expert FC9747/09 Bezsáčkový vysavač

S výrobkem jsem vcelku spokojen. Oceňuji dostatečný výkon, zpracování, délku přívodního kabelu a velkou nádobu na nečistoty. Jediné na čem by chtělo lépe zapracovat je lépe vyřešit posuvný díl na rukojeti, kterým ubíráte výkon. Docela často při luxování o něj zavadíte a nechtěně ho otevřete.

Prednosti

Silný výkon, délka přívodního kabelu, velká nádoba na nešistoty

Slabosti

Mechanická regulace výkonu na rukojeti

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PowerPro Expert FC9747/09 Bezsáčkový vysavač

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PowerPro Expert FC9747/09 Bezsáčkový vysavač

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Omejitve odgovornosti

  1. moč sesanja v primerjavi z 10 najbolje prodajanimi sesalniki visokega razreda brez vrečke (> 150 €) v Nemčiji v prvem polletju 2019

  2. Učinkovitost filtriranja je preizkušena v skladu s standardom DIN EN 60312/11/2008.

  3. Razredi filtriranja so določeni s testiranjem v skladu s standardom EN60312-1-2017 in so enakovredni HEPA 13.

  4. 99,9 % odstranjenega prahu na trdnih tleh z razpokami (IEC62885-2).