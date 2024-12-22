2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
900 W
PowerCyclone 8
Visokoučinkovit 900 W motor z več kot 50.000 vrt/min se ponaša z veliko močjo sesanja za vrhunsko čiščenje pri vsaki uporabi.
Tehnologija PowerCyclone 8 z močnim kroženjem maksimira pretok zraka in zagotavlja največjo moč sesanja. Močno pospešen pretok zraka v cilindrični komori učinkovito ločuje prah od zraka pri več kot 185 km/h, kar zagotavlja večjo moč sesanja za dlje časa in s tem brezhibno čiščenje.
Sistem Allergy Lock s senzorjem zagotavlja, da je posoda za prah pred uporabo povsem zatesnjena, in tako zadrži prah in alergene v notranjosti za čisto in izjemno higienično okolje.
4.0
od 5
5
Ocene
80%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Wawusha
22/12/2024
Slovensko
Preverjen kupec
Najlepší vysávač
Veľká spokojnosť, poriadne vysaje, praktická dlhá šnúra, ľahko sa udržiava.
Prednosti
Výkon, dĺžka šnúry
Slabosti
Ziaden
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PowerPro Expert FC9747/09 Bezvreckový vysávač
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PowerPro Expert FC9747/09 Bezvreckový vysávač
3xhusky
06/10/2023
Česká republika
Nejlepší vysavač na psí srst
Nejlepší vysavač pokud máte doma línající mazlíčky. Používáme ho několikrát denně a stále drží bez vady. Je také poměrně tichý proti jiným vysavačům. Nástavce jsou opravdu funkční a ne jen pro parádu. Za mě top!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PowerPro Expert FC9747/09 Bezsáčkový vysavač
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PowerPro Expert FC9747/09 Bezsáčkový vysavač
Edwardon
21/09/2023
Česká republika
Del promocije
Preverjen kupec
PowerPro Expert FC9747/09 Bezsáčkový vysavač
S výrobkem jsem vcelku spokojen. Oceňuji dostatečný výkon, zpracování, délku přívodního kabelu a velkou nádobu na nečistoty. Jediné na čem by chtělo lépe zapracovat je lépe vyřešit posuvný díl na rukojeti, kterým ubíráte výkon. Docela často při luxování o něj zavadíte a nechtěně ho otevřete.
Prednosti
Silný výkon, délka přívodního kabelu, velká nádoba na nešistoty
Slabosti
Mechanická regulace výkonu na rukojeti
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PowerPro Expert FC9747/09 Bezsáčkový vysavač
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PowerPro Expert FC9747/09 Bezsáčkový vysavač
moč sesanja v primerjavi z 10 najbolje prodajanimi sesalniki visokega razreda brez vrečke (> 150 €) v Nemčiji v prvem polletju 2019
Učinkovitost filtriranja je preizkušena v skladu s standardom DIN EN 60312/11/2008.
Razredi filtriranja so določeni s testiranjem v skladu s standardom EN60312-1-2017 in so enakovredni HEPA 13.
99,9 % odstranjenega prahu na trdnih tleh z razpokami (IEC62885-2).