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  • PowerCyclone 4 za popolno zmogljivost
  • PowerCyclone 4 za popolno zmogljivost
  • PowerCyclone 4 za popolno zmogljivost
  • PowerCyclone 4 za popolno zmogljivost
  • PowerCyclone 4 za popolno zmogljivost
  • PowerCyclone 4 za popolno zmogljivost
  • PowerCyclone 4 za popolno zmogljivost
  • PowerCyclone 4 za popolno zmogljivost
  • PowerCyclone 4 za popolno zmogljivost
  • PowerCyclone 4 za popolno zmogljivost
  • PowerCyclone 4 za popolno zmogljivost
  • PowerCyclone 4 za popolno zmogljivost
  • PowerCyclone 4 za popolno zmogljivost
  • PowerCyclone 4 za popolno zmogljivost

Izdelek ni več na voljo

PowerPro ActiveSesalnik brez vrečke

FC9533/09

4.8
| (57) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 93%
PowerCyclone 4 za popolno zmogljivost
Novi sesalnik brez vrečke Philips PowerPro Active s tehnologijo PowerCyclone in nastavkom TriActive+ za najučinkovitejše pobiranje prahu zagotavlja vrhunske rezultate čiščenja. Komoro za prah izpraznite enostavno in brez prašne meglice.
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Hitro in enostavno praznjenje

PowerCyclone 4 za popolno zmogljivost

  • 1,7 l

  • Krtača Turbo

Tehnologija PowerCyclone 4 ločuje prah in zrak

Tehnologija PowerCyclone 4 ločuje prah in zrak

Tehnologija PowerCyclone 4 zračni tok in zmogljivost optimira tako, da nesnago ločuje od zraka. Zagotavlja izjemne rezultate čiščenja v visokoučinkovitih korakih: 1) Zrak v PowerCyclone zaradi ravnega in gladkega dovoda zraka vstopi hitro. 2) Zaobljeni prehod zrak hitro pospeši navzgor v ciklonsko komoro za ločevanje prahu od zraka.

Novi nastavek TriActive+ 3-v-1 pobere večje in manjše delce prahu

Novi nastavek TriActive+ 3-v-1 pobere večje in manjše delce prahu

Nastavek TriActive+ pri čiščenju hkrati opravlja 3 naloge: 1) s posebno zasnovano ploščo nežno razpre preprogo in iz nje odstrani najtrdovratnejši prah 2) skozi večjo odprtino na sprednjem delu posesa večje delce 3) s stranskima krtačama pomete prah in umazanijo tik ob pohištvu.

Turbo nastavek odstrani 25 % več las in prahu

Turbo nastavek odstrani 25 % več las in prahu

Turbo nastavek s krtačo omogoča globinsko čiščenje preprog in hitro odstranjevanje dlak ter prahu. Vrtljiva krtača aktivno odstranjuje majhne prašne delce in dlake ter tako zagotavlja 25 % učinkovitejše čiščenje preprog. Koleščki nastavka preprečujejo poškodbe v primeru uporabe na trdih tleh.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.8

od 5

57

Ocene

93%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

1

28/05/2017

Slovenija

Slovenija

Preverjen kupec

Resnično je čudovit izdelek.

Z izdelkom sem zadovoljna zato, ker res super sesa, ima priročno krtačko za prah pritrjeno na držalo, ni sesanje hrupno, praktično oblikovano krtačo za trda tla, super posodo za prah- izredno sem zadovoljna, kar sem tudi javila prodajalcu, ki mi je svetoval nakup tega izdelka.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PowerPro Active FC9533/09 Sesalnik brez vrečke

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PowerPro Active FC9533/09 Sesalnik brez vrečke

28/11/2016

Slovenija

Slovenija

Odlična

Philips PowerPro Active Sesalnik brez vrečke FC9533/09 nas je zelo navdušil s svojim tihim delovanjem ter z veliko dodatne opreme. Hkrati nam je všeč ker deluje ciklonsko in je brez vrečke.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PowerPro Active FC9533/09 Sesalnik brez vrečke

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PowerPro Active FC9533/09 Sesalnik brez vrečke

12/12/2018

Hrvatska

Hrvatska

Odličan uređaj

Odličan usisivač pogotovo u borbi sa dlakama kućnih ljubimaca. Bez problema i sa tepiha skida pseće dlake. Jednostavno čišćenje i pražnjenje spremnika. Za preporučiti.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PowerPro Active FC9533/09 Usisavač bez vrećice

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PowerPro Active FC9533/09 Usisavač bez vrećice

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