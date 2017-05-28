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Izdelek ni več na voljo
1,7 l
Krtača Turbo
Tehnologija PowerCyclone 4 zračni tok in zmogljivost optimira tako, da nesnago ločuje od zraka. Zagotavlja izjemne rezultate čiščenja v visokoučinkovitih korakih: 1) Zrak v PowerCyclone zaradi ravnega in gladkega dovoda zraka vstopi hitro. 2) Zaobljeni prehod zrak hitro pospeši navzgor v ciklonsko komoro za ločevanje prahu od zraka.
Nastavek TriActive+ pri čiščenju hkrati opravlja 3 naloge: 1) s posebno zasnovano ploščo nežno razpre preprogo in iz nje odstrani najtrdovratnejši prah 2) skozi večjo odprtino na sprednjem delu posesa večje delce 3) s stranskima krtačama pomete prah in umazanijo tik ob pohištvu.
Turbo nastavek s krtačo omogoča globinsko čiščenje preprog in hitro odstranjevanje dlak ter prahu. Vrtljiva krtača aktivno odstranjuje majhne prašne delce in dlake ter tako zagotavlja 25 % učinkovitejše čiščenje preprog. Koleščki nastavka preprečujejo poškodbe v primeru uporabe na trdih tleh.
4.8
od 5
57
Ocene
93%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
miša
28/05/2017
Slovenija
Preverjen kupec
Resnično je čudovit izdelek.
Z izdelkom sem zadovoljna zato, ker res super sesa, ima priročno krtačko za prah pritrjeno na držalo, ni sesanje hrupno, praktično oblikovano krtačo za trda tla, super posodo za prah- izredno sem zadovoljna, kar sem tudi javila prodajalcu, ki mi je svetoval nakup tega izdelka.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PowerPro Active FC9533/09 Sesalnik brez vrečke
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PowerPro Active FC9533/09 Sesalnik brez vrečke
Majda
28/11/2016
Slovenija
Odlična
Philips PowerPro Active Sesalnik brez vrečke FC9533/09 nas je zelo navdušil s svojim tihim delovanjem ter z veliko dodatne opreme. Hkrati nam je všeč ker deluje ciklonsko in je brez vrečke.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PowerPro Active FC9533/09 Sesalnik brez vrečke
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PowerPro Active FC9533/09 Sesalnik brez vrečke
Marko
12/12/2018
Hrvatska
Odličan uređaj
Odličan usisivač pogotovo u borbi sa dlakama kućnih ljubimaca. Bez problema i sa tepiha skida pseće dlake. Jednostavno čišćenje i pražnjenje spremnika. Za preporučiti.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PowerPro Active FC9533/09 Usisavač bez vrećice
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PowerPro Active FC9533/09 Usisavač bez vrećice